Норвегия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Холанд не едет на Евро и готовится к отбору ЧМ-2026
Сборная Норвегии вместе со звездным Холандом не смогла пробиться на Евро-2024 и теперь готовится к отбору ЧМ-2026.
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Сегодня норвежцы сыграют товарищеский матч с Косово, которое также пролетело мимо Евро.
Матч состоится в Осло и начнется в 20:00.
Товарищеский матч
5 июня 2024. Осло, " Уллевол"
Норвегия 20:00 Косово
Трансляция – MEGOGO Футбол 4
Телетрансляція матчу Норвегія - КосовоСмотреть трансляцию
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