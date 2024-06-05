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Норвегия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Холанд не едет на Евро и готовится к отбору ЧМ-2026

Норвегия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Норвегии вместе со звездным Холандом не смогла пробиться на Евро-2024 и теперь готовится к отбору ЧМ-2026.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Сегодня норвежцы сыграют товарищеский матч с Косово, которое также пролетело мимо Евро.

Матч состоится в Осло и начнется в 20:00.

Товарищеский матч

5 июня 2024. Осло, " Уллевол"

Норвегия 20:00 Косово

Трансляция – MEGOGO Футбол 4

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Телетрансляція матчу Норвегія - Косово
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