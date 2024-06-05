Норвегия – Косово. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Сборная Норвегии вместе со звездным Холандом не смогла пробиться на Евро-2024 и теперь готовится к отбору ЧМ-2026.

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Сегодня норвежцы сыграют товарищеский матч с Косово, которое также пролетело мимо Евро.

Матч состоится в Осло и начнется в 20:00.

Товарищеский матч

5 июня 2024. Осло, " Уллевол"

Норвегия 20:00 Косово

Трансляция – MEGOGO Футбол 4