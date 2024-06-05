  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Нидерланды - Канада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Общие новости

Сборная Кумана выглядит намного серьезнее соперника

Нидерланды - Канада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг товарищеский матч сыграют сборные Нидерландов и Канады. Первые готовятся к Евро-2024, вторые - к Кубку Америки-2024. Для тренера Джесси Марша эта игра станет первой во главе Канады.

Спарринг состоится на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, 6-го июня. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Нідерланди - Канада
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Отыгрался на слабых. Холанд отгрузил хет-трик в товарняке с Косово
yellow-arrow
ТМ. Дания – Швеция 2:1. Эриксен поздним голом принес победу хозяевам
yellow-arrow
Зидан: Иногда мне не хватает тренерской рутины
Нидерланды Контрольные матчи Канада товарищеские матчи Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости