Нидерланды - Канада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

В четверг товарищеский матч сыграют сборные Нидерландов и Канады. Первые готовятся к Евро-2024, вторые - к Кубку Америки-2024. Для тренера Джесси Марша эта игра станет первой во главе Канады.

Спарринг состоится на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, 6-го июня. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.