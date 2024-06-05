Нидерланды - Канада. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Сборная Кумана выглядит намного серьезнее соперника
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг товарищеский матч сыграют сборные Нидерландов и Канады. Первые готовятся к Евро-2024, вторые - к Кубку Америки-2024. Для тренера Джесси Марша эта игра станет первой во главе Канады.
Спарринг состоится на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, 6-го июня. Начало - в 21:45. Видеотрансляция будет доступна на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Нідерланди - КанадаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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