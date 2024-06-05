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Зидан: Иногда мне не хватает тренерской рутины

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Зинедин не тренирует с 2021 года

Зидан: Иногда мне не хватает тренерской рутины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан, легендарный французский футболист и тренер, одержавший многочисленные победы как игрок и наставник мадридского "Реала", признался, что скучает по тренерской деятельности.

"Иногда мне не хватает тренерской рутины. Я занят по-другому. Но я скучаю по этому, даже если повседневная жизнь тренера является беспокойной.

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Я взял перерыв, который немного затянулся, но иногда мне этого не хватает".

Зидан не тренирует с 2021 года, тогда он покинул "Реал". С тех пор его имя связывали со многими топ-клубами, но он до сих пор не принял ни одного предложения.

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Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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