Отыгрался на слабых. Холанд отгрузил хет-трик в товарняке с Косово
Обе команды не пробились на Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
В среду, 5 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились два неудачника отбора Евро-2024 – сборная Норвегии в Осло принимало Косово.
Уровень команд сегодня был явно несопоставим.
Норвежцы разгромили косоваров и феерил сегодня Эрлинг Холанд, который отгрузил в ворота соперников хет-трик. Итоговые 3:0 и хоть какое-то утешения для норвежцев, когда остальные команды готовятся к Евро.
Норвегия – Косово 3:0
Голы: Холанд (15, 70, 75)
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