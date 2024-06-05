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Отыгрался на слабых. Холанд отгрузил хет-трик в товарняке с Косово

Общие новости

Обе команды не пробились на Евро-2024

Отыгрался на слабых. Холанд отгрузил хет-трик в товарняке с Косово

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 5 мая, состоялся товарищеский матч, в котором встретились два неудачника отбора Евро-2024 – сборная Норвегии в Осло принимало Косово.

Уровень команд сегодня был явно несопоставим.

Норвежцы разгромили косоваров и феерил сегодня Эрлинг Холанд, который отгрузил в ворота соперников хет-трик. Итоговые 3:0 и хоть какое-то утешения для норвежцев, когда остальные команды готовятся к Евро.

Норвегия – Косово 3:0
Голы: Холанд (15, 70, 75)
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