ТМ. Дания – Швеция 2:1. Эриксен поздним голом принес победу хозяевам

Международный товарищеский матч

"Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Кристофер Хагенес (Норвегия)

Тяжело искать мотивацию, когда ты за несколько дней до отпуска. Тем более перед мотивированным соперником, который еще и кадрово сильнее. Но шведы обрели в себе силы. Правда, матч начался для них плохо.

Гости пропустили уже на второй минуте: угловой датчан оказался результативным. Эриксен подал от флажка, а Гейберг на передней стойке запер этот пас. Во втором матче за сборную забил полузащитник "Тоттенгема".

Холодный душ освежил шведов. Банально, но это правда. На девятой минуте они ответили своим голом. Исак удачно сориентировался на добивании и сравнял счет.

Но все же больше атаковала Дания. Вестергорд и Норгорд били совсем близко к цели, но не попали в створ. Потом в игру начал больше вступать и Ольсен, однако эти моменты нельзя назвать опасными. Шведы сконцентрировались на контратаках. Правда, до удара редко гости их доводили.

Второй тайм более интересно начали шведы: с полумоментов Эланги и Кулусевского. На это Хойлунд ответил ударом из пределов штрафной, но снова точность подвела датчан.

Många fina chanser för Blågult i starten av den andra halvleken! Vad tror ni på för slutresultat????????????????????? pic.twitter.com/lAqcaAoWiR — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 5, 2024

На 60-й минуте под штангу классно пробил Элиассон – здесь впервые в матче реально выручил Реннов. Дания постепенно перехватывала инициативу, а к концу матча окончательно забрала игру под свой контроль.

На 82-й минуте был момент в Мехле – Ольсен потянул. А на 86-й все решила индивидуальная игра Эриксена. Футболист МЮ к ассисту записал в свой актив еще и гол.

Важна победа датчан с психологической точки зрения. Они действительно превосходили соперника. Эту победу точно можно назвать логичной.

Далее подопечные Юльманда еще сыграют против Норвегии, после чего последуют лишь официальные матчи. Швеция завершит июньский цикл матчем против Сербии. Оба поединка запланированы на 8 июня.

Дания – Швеция 2:1

Голы: Хейбьерг 2, Эриксен 86 – Исак 9

Дания: Реннов – Р. Кристенсен, Андерсен (Занка 46), Вестергорд – Ба (Кристиансен 61), Хейбьерг (Делейни 61), Норгорд (Хьюлманд 61), Мехле – Эриксен – Хойлунд (Поульсен 79), Винд (Дольберг 86)

Швеция: Ольсен – Элиассон (Гольм 86), Крафт, Гин, Линделоф (Экдаль 46 (Старфельт 54)), Эланга – Кулусевский, Юнссон, Каюсте, Ульссон (Ларссон 46) – Исак (Нильссон 69)

Предупреждение: Исак 38, Каюсте 90+2