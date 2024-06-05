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Сборная Италии U-17 победила на Евро-2024

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Итальянцы разгромили своих соперников

Сборная Италии U-17 победила на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

5 июня состоялся матч сборных Италии и Португалии в рамках финала Евро-2024 U-17.

Итальянцы победили своих соперников со счетом 3:0.

Счет открыл Федерико Колетта, а затем удвоил преимущество Франческо Камарда, вскоре нападающий "Милана" оформил дубль.

Таким образом, сборная Италии U-17 одержала победу на чемпионате Европы.

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Италия Португалия
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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