Сборная Италии U-17 победила на Евро-2024
Итальянцы разгромили своих соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
5 июня состоялся матч сборных Италии и Португалии в рамках финала Евро-2024 U-17.
Итальянцы победили своих соперников со счетом 3:0.
Счет открыл Федерико Колетта, а затем удвоил преимущество Франческо Камарда, вскоре нападающий "Милана" оформил дубль.
Таким образом, сборная Италии U-17 одержала победу на чемпионате Европы.
????????#U17EURO pic.twitter.com/ZxTFoL3R5F— UEFA U17 EURO (@UEFAUnder21) June 5, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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