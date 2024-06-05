Товарищеский матч сборных

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Черногория 2:0

Голы: де Брюйне 44, Троссард 90+3 (п)

Бельгия: Кастельс, Менье (Кастань, 46), Фас (Витцель, 46), Дебаст, де Кейпер, де Брюйне (Троссард, 46), Карраско (Лукебакио, 46), Онана (Доку, 46), Вермерен, Бакайоко (Мангаля, 46), Опенда

Черногория: Шаркич, Вешович (Вукчевич, 70), Вуячич, Рубежич, Вукчевич, Брнович, Куч (Бакич, 61), Йоветич (Косович, 71), Цамай (Йовович, 61), Крстович (Мугоша, 87), Осмайич (Бакич, 87)

Удаление: Брнович 88

Бельгия начала подготовку к Евро-2024 с домашнего успеха над Черногорией. Не самую убедительную победу принесли гол Кевина де Брюйне в юлибейном 100-м матче за "красных дьяволов", а также поздний мяч Троссарда с 11-метрового. Через 3 дня бельгийцы закончат подготовку к европейскому первенству спаррингом с ещё одной сборной из миниатюрной страны – командой Люксембурга.

Хозяева ожидаемо сильнее выглядели в первой половине, ведь именно на первые 45 минут вышел де Брюйне. Кевин мог несколько раз ассистировать партнёрам, создав три возможности для партнёров за тайм. Две из них в коронной манере разрезающими передачами. Но в итоге лидеру сборной пришлось решать самому, ведь именно ему на 44-й минуте удалось наконец пробить Шаркича, который до того проводил идеальный матч.

Выбор Черногории в спарринг-партнёры намекал, что Бельгия хочет потренировать взлом автобусов перед Евро. И это был именно автобус – гости до перерыва даже не пробили в сторону ворот Кастельса. Также стоит отметить яркий дебют фулбека Максима де Кейпера – 23-летний игрок "Брюгге" был одним из лучших на поле как в обороне, так и в атаке.

С уходом КДБ футбол Бельгии ожидаемо погас. Но сложно было представить, что всё будет настолько плохо. При владении за 70 процентов хозяева во второй половине почти ничего не создали, пропустила даже больше быстрых атак и вообще завершила тайм с меньшим количеством ударов.

Но в концовке гости перегнули с агрессией и по сути сами позволили Бельгии удвоить перевес. Сначала Брнович заработал удаление, а после Троссард поставил точку с заработанного пенальти. 2:0. "Красные дьяволы" совсем не впечатлили.