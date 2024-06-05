ТМ. Франция разбила Люксембург, Мбаппе раздал ассисты и забил сам

5 июня состоялся товарищеский поединок между сборными Франции и Люксембурга. Дидье Дешам выставил вполне рабочий состав на спарринг против скромной команды. Также во втором тайме наставник бросал в бой новых футболистов со скамейки.

Коло Муани открыл счет под занавес первого тайма с паса Килиана Мбаппе. Новоиспеченный футболист "Реала" записал в свой актив ассист на экваторе второй 45-минутки, с передачи форварда отличился Клосс.

И именно сам Мбаппе и поставил точку в поединке. 3:0, без вопросов для сборной Франции.

Франция – Люксембург 3:0

Голы: Муани (43), Клосс (70), Мбаппе (85)