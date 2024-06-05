ТМ. Франция разбила Люксембург, Мбаппе раздал ассисты и забил сам
Спарринг прошел спокойно для команды Дешама
France
5 июня состоялся товарищеский поединок между сборными Франции и Люксембурга. Дидье Дешам выставил вполне рабочий состав на спарринг против скромной команды. Также во втором тайме наставник бросал в бой новых футболистов со скамейки.
Коло Муани открыл счет под занавес первого тайма с паса Килиана Мбаппе. Новоиспеченный футболист "Реала" записал в свой актив ассист на экваторе второй 45-минутки, с передачи форварда отличился Клосс.
И именно сам Мбаппе и поставил точку в поединке. 3:0, без вопросов для сборной Франции.
Франция – Люксембург 3:0
Голы: Муани (43), Клосс (70), Мбаппе (85)
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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