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Кубарси – второй самый молодой ассистент в истории сборной Испании

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Пау прогрессирует стремительными темпами

Кубарси – второй самый молодой ассистент в истории сборной Испании

Фото: Getty Images

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Юный защитник "Барселоны" отдал результативную передачу на 24-й минуте товарищеской встречи против Андорры (5:0). Он сделал это в 17 лет и 35 дней.

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За всю историю "фурии рохи" только его одноклубник Ламин Ямаль сделал голевой пас еще раньше (16 лет и 257 дней).

Кубарси появился в третьем матче в составе национальной сборной. Также на его счету 15 поединков в футболке Испании U17. В первой команде "Барселоны" Пау провел 24 игры во всех турнирах. В прошлом сезоне защитник периодически выступал в третьем дивизионе, где выступает резерв каталонцев.

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Испания Пау Кубарси
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Источник:
Opta Jose
Опубликовал: Александр Симченко
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