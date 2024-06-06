Кубарси – второй самый молодой ассистент в истории сборной Испании

Юный защитник "Барселоны" отдал результативную передачу на 24-й минуте товарищеской встречи против Андорры (5:0). Он сделал это в 17 лет и 35 дней.

За всю историю "фурии рохи" только его одноклубник Ламин Ямаль сделал голевой пас еще раньше (16 лет и 257 дней).

Кубарси появился в третьем матче в составе национальной сборной. Также на его счету 15 поединков в футболке Испании U17. В первой команде "Барселоны" Пау провел 24 игры во всех турнирах. В прошлом сезоне защитник периодически выступал в третьем дивизионе, где выступает резерв каталонцев.