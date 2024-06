Мбаппе превзошёл достижения Зидана и Анри в сборной Франции по одному показателю

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе отдал два ассиста и забил один гол в товарищеском матче против Люксембурга (3:0).

Как сообщает Opta, Мбаппе обошел легендарных Зинедина Зидана и Тьерри Анри по количеству результативных передач в составе национальной команды (27 против 26).

Рекорд по этому показателю принадлежит Антуану Гризманну. На счету форварда "Атлетико" 30 голевых пасов.

На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.

27 - Kylian Mbappé has given 27 assists for France, one more than Zinedine Zidane and Thierry Henry. Over the last 50 years, only Antoine Griezmann has provided more (30). Freed ? pic.twitter.com/W1rykfx9eY