"Мы работаем не по закону Франции, а по моим правилам". Кейлора Наваса обвиняют в уклонении от налогов

Экс-голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас столкнулся с проблемами с законом.

Французская телекомпания BFMTV опубликовала видео (уже удалено), на котором бывший помощник футболиста по имени Николас работал у Наваса 90 часов в неделю без оформленого контракта, получая в месяц 3200 евро наличными.

Также помощник опубликовал запись, где просит костариканского футболиста заключить полноценный трудовой договор, на что тот ответил:

"Здесь мы не работаем по французскому законодательству. Мы работаем по моим правилам. Никакого французского контракта. Я плачу вам наличными".

Помимо этого, Навас якобы поселил своего сотрудника в сыром подвале без окон и с большим количеством плесени, а также настаивал на том, чтобы он носил с собой дробовик.

Сам Кейлор на данные обвинения пока не отреагировал.

Напомним, этим летом Навас покинет "ПСЖ" на правах свободного агента.