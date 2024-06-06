"Мы работаем не по закону Франции, а по моим правилам". Кейлора Наваса обвиняют в уклонении от налогов
Вратарь вляпался в неприятный скандал
Фото: FC Barcelona Noticias
Экс-голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас столкнулся с проблемами с законом.
Французская телекомпания BFMTV опубликовала видео (уже удалено), на котором бывший помощник футболиста по имени Николас работал у Наваса 90 часов в неделю без оформленого контракта, получая в месяц 3200 евро наличными.
Также помощник опубликовал запись, где просит костариканского футболиста заключить полноценный трудовой договор, на что тот ответил:
"Здесь мы не работаем по французскому законодательству. Мы работаем по моим правилам. Никакого французского контракта. Я плачу вам наличными".
Помимо этого, Навас якобы поселил своего сотрудника в сыром подвале без окон и с большим количеством плесени, а также настаивал на том, чтобы он носил с собой дробовик.
Сам Кейлор на данные обвинения пока не отреагировал.
Напомним, этим летом Навас покинет "ПСЖ" на правах свободного агента.
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