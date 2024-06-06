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Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко

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Мнение именитого центрфорварда

Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко

Eurosport

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Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высоко оценил перспективы саудовской Про-лиги.

"Уровень там будет только повышаться. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. А еще из-за того, как болельщики в Саудовской Аравии относятся к футболу.

Инфраструктуру все еще необходимо улучшать, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко. Это уже видно по боксу, гольфу, Формуле-1", — приводит слова Лукаку HLN.

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Ромелу Лукаку футбол Саудовская Аравия
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Источник:
HLN
Опубликовал: Александр Бураков
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