Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко
Мнение именитого центрфорварда
Eurosport
Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высоко оценил перспективы саудовской Про-лиги.
"Уровень там будет только повышаться. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. А еще из-за того, как болельщики в Саудовской Аравии относятся к футболу.
Инфраструктуру все еще необходимо улучшать, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко. Это уже видно по боксу, гольфу, Формуле-1", — приводит слова Лукаку HLN.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:HLN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Степаненко признался, почему не хочет ехать на Олимпиаду
- Филиппов покинет Днепр-1. У него есть предложения от пяти украинских клубов
- УЕФА допустит Жирону в Лигу чемпионов
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн