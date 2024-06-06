Лукаку: Европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко

Нападающий "Челси" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку высоко оценил перспективы саудовской Про-лиги.

"Уровень там будет только повышаться. До гораздо более высокого уровня, чем думают многие. Все больше и больше футболистов будут стремиться играть там. А еще из-за того, как болельщики в Саудовской Аравии относятся к футболу.

Инфраструктуру все еще необходимо улучшать, но все ведущие европейские клубы понимают: Саудовская Аравия близко. Это уже видно по боксу, гольфу, Формуле-1", — приводит слова Лукаку HLN.