Роберт Левандовский о Юргене Клоппе: Он подкупает людей тем, кем он есть. Своей энергией, своей аутентичностью
Теплые слова поляка о немецком тренере
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В 2010 году Роберт Левандовский перешел в дортмундскую "Боруссию" из познанского "Леха". Сначала его пребывание в Германии не было успешным, но позже Юрген Клопп протянул игроку руку помощи. Решение тогдашнего тренера дортмундцев оказалось правильным, и Левандовский в конце концов способствовал наибольшим успехам "Боруссии". На днях польский форвард дал интервью телеканалу TVN где признал, что их отношения с Клоппом были больше чем просто "тренер" и "игрок".
"Он подкупает людей тем, кем он есть. Своей энергией, своей аутентичностью. Тем, как много он отдает. Я был достаточно молодым игроком... Известно, что начало было тяжелым. Юрген... Я относился к нему, возможно, не как к отцу, а как к человеку, который мог бы заменить мне отца, в том числе и в спортивном плане. Я потерял отца в возрасте 16 лет, поэтому для меня, как для молодого человека, это было нелегко. И вдруг, спустя несколько лет, я встретил человека, который заполнил эту пустоту. Я встретил человека, который и внешностью, и ростом напоминал мне моего отца. Думаю, это заставило меня поверить в Юргена, а он поверил в меня. Мы не сошли со своего пути", - подытожил Роберт Левандовский.
Напомним, вместе они дважды выигрывали Бундеслигу, по одному разу побеждали в Кубке и Суперкубке Германии. Сотрудничество между немцем и поляком завершилось в 2014 году. Левандовский тогда перешел в мюнхенскую "Баварию", а Клопп - в "Ливерпуль" годом позже.
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