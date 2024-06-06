Роберт Левандовский о Юргене Клоппе: Он подкупает людей тем, кем он есть. Своей энергией, своей аутентичностью

В 2010 году Роберт Левандовский перешел в дортмундскую "Боруссию" из познанского "Леха". Сначала его пребывание в Германии не было успешным, но позже Юрген Клопп протянул игроку руку помощи. Решение тогдашнего тренера дортмундцев оказалось правильным, и Левандовский в конце концов способствовал наибольшим успехам "Боруссии". На днях польский форвард дал интервью телеканалу TVN где признал, что их отношения с Клоппом были больше чем просто "тренер" и "игрок".

"Он подкупает людей тем, кем он есть. Своей энергией, своей аутентичностью. Тем, как много он отдает. Я был достаточно молодым игроком... Известно, что начало было тяжелым. Юрген... Я относился к нему, возможно, не как к отцу, а как к человеку, который мог бы заменить мне отца, в том числе и в спортивном плане. Я потерял отца в возрасте 16 лет, поэтому для меня, как для молодого человека, это было нелегко. И вдруг, спустя несколько лет, я встретил человека, который заполнил эту пустоту. Я встретил человека, который и внешностью, и ростом напоминал мне моего отца. Думаю, это заставило меня поверить в Юргена, а он поверил в меня. Мы не сошли со своего пути", - подытожил Роберт Левандовский.

Напомним, вместе они дважды выигрывали Бундеслигу, по одному разу побеждали в Кубке и Суперкубке Германии. Сотрудничество между немцем и поляком завершилось в 2014 году. Левандовский тогда перешел в мюнхенскую "Баварию", а Клопп - в "Ливерпуль" годом позже.