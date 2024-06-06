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Дешам: Мбаппе не привык мало играть. С Люксембургом ему не хватало энергии

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Комментарий специалиста

Дешам: Мбаппе не привык мало играть. С Люксембургом ему не хватало энергии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о нападающем Килиане Мбаппе после товарищеской игры с Люксембургом (3:0).

"Он потрясающий лидер. Физически и психологически он не привык мало играть, и ему не хватало энергии. Но он четко решил, что сделает все, что необходимо. Килиан подавал хороший пример на протяжении всей недели", - приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, в игре со сборной Люксембурга Мбаппе отметился голом и двумя результативными передачами. 3 июня Килиан перешел в мадридский "Реал" на правах свободного агента.
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Дидье Дешам Сборная Люксембурга Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC
Опубликовал: Александр Бураков
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