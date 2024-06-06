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Алонсо: Поражение от Аталанты будет полезнее для меня, чем выигрыш требла

Общие новости

В этом есть свой смысл

Алонсо: Поражение от Аталанты будет полезнее для меня, чем выигрыш требла

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Главный тренер леверкузенского "Байера" видит плюсы в поражении от "Аталанты" (0:3) в финале Лиги Европы.

Напомним, этот матч прервал беспроигрышную серию "фармацевтов" из 51 матча.

"Это футбол. Исключением был 52 матч, который мы провели. Смириться с поражением - часть нашей работы. Это не первый и не последний раз.

Я почти уверен и интуитивно это чувствую, что эта игра (с "Аталантой" - прим.) сделает меня лучше как тренера.

Конечно, такие игры не забываются. Это очень больно, но у меня такое ощущение, что это будет полезнее для моего развития, чем выиграть требл", - цитирует Алонсо CNN.
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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков
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