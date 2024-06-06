Моуринью: Кейну не хватает только трофеев. Он мог взять один, но меня уволили за шесть дней до финала
Может войти в золотую коллекцию цитат "Особенного"
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейне.
"Кейн забивал голы за "Тоттенхэм", за сборную Англии, и у меня не было сомнений, что он будет забивать и за "Баварию".
Гарри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля. При этом он не эгоистичен – он ассистирует, глубоко опускается, строит игру, прессингует, защищается.
Единственное, чего ему не хватает, — это выиграть трофей. Он был моим игроком в "Тоттенхэме". Я собирался выиграть с ним один титул, но меня уволили за шесть дней до финала", - передаёт слова португальца The Independent.
Напомним, Кейн выступал под руководством Моуринью с 2019 по 2021 год в составе "Тоттенхэма".
Португальский специалист был уволён за шесть дней до финала Кубка лиги против "Манчестер Сити". Тот матч завершился в пользу "горожан" со счётом 1:0.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Оби Микел – о Мудрике: Ему нужно подстричься, прекратить делать татуировки и привести в порядок свою голову
- Ничья Украины и Германии, Реал объявил о подписании Мбаппе, новый тренер Челси. Главные новости за 3 июня
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО