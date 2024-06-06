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Моуринью: Кейну не хватает только трофеев. Он мог взять один, но меня уволили за шесть дней до финала

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Может войти в золотую коллекцию цитат "Особенного"

Моуринью: Кейну не хватает только трофеев. Он мог взять один, но меня уволили за шесть дней до финала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейне.

"Кейн забивал голы за "Тоттенхэм", за сборную Англии, и у меня не было сомнений, что он будет забивать и за "Баварию".

Гарри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля. При этом он не эгоистичен – он ассистирует, глубоко опускается, строит игру, прессингует, защищается.

Единственное, чего ему не хватает, — это выиграть трофей. Он был моим игроком в "Тоттенхэме". Я собирался выиграть с ним один титул, но меня уволили за шесть дней до финала", - передаёт слова португальца The Independent.

Напомним, Кейн выступал под руководством Моуринью с 2019 по 2021 год в составе "Тоттенхэма".

Португальский специалист был уволён за шесть дней до финала Кубка лиги против "Манчестер Сити". Тот матч завершился в пользу "горожан" со счётом 1:0.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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