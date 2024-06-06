Моуринью: Кейну не хватает только трофеев. Он мог взять один, но меня уволили за шесть дней до финала

Новый наставник "Фенербахче" Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейне.

"Кейн забивал голы за "Тоттенхэм", за сборную Англии, и у меня не было сомнений, что он будет забивать и за "Баварию".

Гарри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любого участка поля. При этом он не эгоистичен – он ассистирует, глубоко опускается, строит игру, прессингует, защищается.

Единственное, чего ему не хватает, — это выиграть трофей. Он был моим игроком в "Тоттенхэме". Я собирался выиграть с ним один титул, но меня уволили за шесть дней до финала", - передаёт слова португальца The Independent.