Стали известны даты объявления номинантов и вручения Золотого мяча
Уже после лета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Ballon d'Or объявила две важные даты.
Сообщается, что имена претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона будут названы 4 сентября.
Церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится 28 октября. Мероприятие пройдёт в парижском театре "Шатле".
Напомним, действующим обладателем награды является аргентинский нападающий Лионель Месси.
???? ????Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP— Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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