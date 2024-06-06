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Стали известны даты объявления номинантов и вручения Золотого мяча

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Уже после лета

Стали известны даты объявления номинантов и вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба Ballon d'Or объявила две важные даты.

Сообщается, что имена претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона будут названы 4 сентября.

Церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится 28 октября. Мероприятие пройдёт в парижском театре "Шатле".

Напомним, действующим обладателем награды является аргентинский нападающий Лионель Месси.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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