Англия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Это будет последний товарищеский матч сборной Англии перед стартом Евро-2024. 16 июня они сойдутся с сербами в рамках первого матча группового этапа, но перед этим нужно хорошенько подготовиться. Неплохой вызов несколько дней назад им бросила Босния, теперь соперником выступит Исландия. Справятся ли с этим тестом футболисты трех львов?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.

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