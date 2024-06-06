Англия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Легкая прогулка или тяжелое испытание характером для команды Саутгейта?
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Это будет последний товарищеский матч сборной Англии перед стартом Евро-2024. 16 июня они сойдутся с сербами в рамках первого матча группового этапа, но перед этим нужно хорошенько подготовиться. Неплохой вызов несколько дней назад им бросила Босния, теперь соперником выступит Исландия. Справятся ли с этим тестом футболисты трех львов?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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