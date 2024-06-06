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Англия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости

Легкая прогулка или тяжелое испытание характером для команды Саутгейта?

Англия – Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Это будет последний товарищеский матч сборной Англии перед стартом Евро-2024. 16 июня они сойдутся с сербами в рамках первого матча группового этапа, но перед этим нужно хорошенько подготовиться. Неплохой вызов несколько дней назад им бросила Босния, теперь соперником выступит Исландия. Справятся ли с этим тестом футболисты трех львов?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 7 июня.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

Трансляция матча
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Трансляция матча Англия — Исландия
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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