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Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов

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Новое сотрудничество с Киевом

Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.

"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5. Самолеты позволят Украине защитить свою землю и воздушное пространство".

Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон. Также Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных. Как подчеркнул Макрон, это "не является фактором эскалации".

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