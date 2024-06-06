Макрон заявил, что Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и подготовит пилотов
Новое сотрудничество с Киевом
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.
"Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче истребителей Mirage 2000-5. Самолеты позволят Украине защитить свою землю и воздушное пространство".
Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон. Также Париж поможет с обучением украинской бригады численностью 4500 военных. Как подчеркнул Макрон, это "не является фактором эскалации".
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