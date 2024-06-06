КМ. Нидерланды – Канада 4:0. Во втором тайме гости посыпались

Контрольный матч

06.06.2024. "Де Кейп" (Роттердам)

Нидерланды – Канада 4:0

Нидерланды: Вербругген, Геертрейд, Де Лигт (Де Врей 71), Блинд (Ван Дейк 71), ван де Вен, Схаутен, Вейналдум, Гравенберх (Верман 85), Фримпонг (Бергвейн 62), Бробби (Вергхорст бэй) 62)

Канада: Сент-Клер, Джонстон (Затор 56), Бомбито, Корнелиус, Дэвис, Бьюкенен (Брим 56), Коне (Пьетт 78), Эустакио (Шуаньер 71), Миллар (Шаффелберг 46), Дэвид, Ларин ( Гойлетт 70)

Голы: Депай 50 Фримпонг 57, Вегхорст 63, Ван Дейк 83

Предупреждение: Бомбито 41

Интересная вывеска товарищеской игры между Нидерландами и Канадой собрала много людей на стадионе в Роттердаме и, уверены, за онлайн-трансляциями. Перед началом игры мы увидели красивый перформанс от хозяев – огромная футболка на поле, анонсирующая выступление страны на Евро-2024.

Канада же готовится к совсем другому турниру, а именно к Кубку Америки. Туда их поведет новый главный тренер Джесси Марш. Сегодня у него был дебютный матч во главе сборной.

Нидерланды играли в не очень привычной синей форме (у всех же ассоциируется эта сборная с оранжевым?). Возможно, именно это не позволяло им уверенно начать игру. Естественно, дело в гостях, которые были хорошо настроены на игру. Они стремились попробовать свои силы против сильнейшего оппонента, ведь на Кубке Америки будут тоже непростые игры.

Нидерланды кружили возле и в штрафной соперника, но плотная оборона не давала возможности хоть как-то пробить по воротам. Первый серьезный случай для гола возник на 38-й минуте. Вейналдум пробил, однако защитник Корнелиус на линии ворот вынес мяч подальше. Это был 1-й выстрел в створ ворот на обе команды.

На 42-й минуте Фримпонг с острого угла пробил прямо в голкипера. Но свой шанс гости тоже имели. В конце тайма Ларин замыкал передачу с нескольких метров к воротам – мяч покатился у стойки. Однако лучший момент был у Нидерландов, когда Депай передачей вывел Бробби лицом к лицу с голкипером. Аплодисменты вратарю. Вовремя вышел из ворот и отразил удар. 0:0 после первого тайма.

Невыразительная игра от команды Кумана после перерыва исчезла. Не знаем, что там говорил тренер в раздевалке, но на поле вышел совсем другой коллектив.

Просто разбили Канаду именитые хозяева. 4 гола за второй тайм! Канадцы вообще ничего не могли поделать с происходящим на поле. Все 45 минут они защищались. Правда, как видим, удавалось это у них не очень.

Открыл счет Депай. Фримпонг вырезал с фланга точную передачу на партнера. Поэтому оставалось только попасть в свободный угол ворот. Потом отметился сам Фримпонг. Это его дебютный гол за сборную. Красиво закрутил мяч, ничего не скажешь.

Почти без передышки нидерландцы оформили третий гол. Голкипер не зафиксировал мяч после удара, а отразил его. Чем быстренько воспользовался Вегхорст. Последний гол вколотили уже в конце. Ван Дейк вышел на замену и со временем сумел записать свое имя на табло. В привычной манере – головой.

4:0 – во втором тайме Нидерланды вообще не оставили шансов Канаде. Вот такой первый поединок Марша. Дальше их ждет еще более тяжелый спарринг - с французами. Ну а ребята Кумана потренируются с Исландией.