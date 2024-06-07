Гюндоган – об игроках иностранного происхождения в сборной: Мы выглядим иначе, но мы такие же немцы

Футболист отреагировал на результаты исследования ARD, по итогам которого каждый пятый респондент хочет видеть в коллективе больше светлокожих игроков.

“Я знаю, что такие люди как я, нужны как лидеры, потому что это отражает текущие реалии Германии. Возможно, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы.

Я знаю, что могу быть примером для подражания, но не хочу слишком заострять на этом внимание. Я стал капитаном команды не потому, что происхожу из семьи мигрантов. Это не взаимосвязано. Важно только то, каким тебя видят товарищи по команде и тренеры. Капитанами становятся только те, кого команда считает открытым и честным", – сказал Гюндоган.