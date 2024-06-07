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Гюндоган – об игроках иностранного происхождения в сборной: Мы выглядим иначе, но мы такие же немцы

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Илкай высказался по поводу кадровой политики в команде

Гюндоган – об игроках иностранного происхождения в сборной: Мы выглядим иначе, но мы такие же немцы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футболист отреагировал на результаты исследования ARD, по итогам которого каждый пятый респондент хочет видеть в коллективе больше светлокожих игроков.

“Я знаю, что такие люди как я, нужны как лидеры, потому что это отражает текущие реалии Германии. Возможно, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы.

Я знаю, что могу быть примером для подражания, но не хочу слишком заострять на этом внимание. Я стал капитаном команды не потому, что происхожу из семьи мигрантов. Это не взаимосвязано. Важно только то, каким тебя видят товарищи по команде и тренеры. Капитанами становятся только те, кого команда считает открытым и честным", – сказал Гюндоган.

В минувшем сезоне полузащитник оформил 14 результативных действий в 36 матчах.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Симченко
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