Гюндоган – об игроках иностранного происхождения в сборной: Мы выглядим иначе, но мы такие же немцы
Илкай высказался по поводу кадровой политики в команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футболист отреагировал на результаты исследования ARD, по итогам которого каждый пятый респондент хочет видеть в коллективе больше светлокожих игроков.
“Я знаю, что такие люди как я, нужны как лидеры, потому что это отражает текущие реалии Германии. Возможно, мы выглядим иначе, но мы такие же немцы.
Я знаю, что могу быть примером для подражания, но не хочу слишком заострять на этом внимание. Я стал капитаном команды не потому, что происхожу из семьи мигрантов. Это не взаимосвязано. Важно только то, каким тебя видят товарищи по команде и тренеры. Капитанами становятся только те, кого команда считает открытым и честным", – сказал Гюндоган.
В минувшем сезоне полузащитник оформил 14 результативных действий в 36 матчах.
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