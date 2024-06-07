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Тьяго Силва: Если бы на Месси давили так же, как на Неймара, то он закончил бы с футболом

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Защитник считает, что соотечественник получает много критики

Тьяго Силва: Если бы на Месси давили так же, как на Неймара, то он закончил бы с футболом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший футболист ПСЖ рассказал об одном из лидеров Бразилии последнего десятилетия.

“Если смотреть на игру Неймара, все, что он делает, кажется простым. Очень тяжело повторить все это. Неймар очень силен ментально. Если бы на Месси оказывалось такое давление, как на Неймара на протяжении всей его карьеры, он бы закончил с футболом. Давление на него слишком велико, иногда он становится невыносимым.

Мы, как друзья и коллеги, видимо, насколько он испытывает давление. А все, что он хочет – быть счастливым, он хочет играть в футбол”, – сообщил Тьяго.

39-летний защитник в прошлом сезоне сыграл 31 поединок в составе "Челси".

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Лионель Месси Тьяго Силва Неймар
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Источник:
CNN Brasil
Опубликовал: Александр Симченко
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