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Гюндоган: Хочу стать тренером и пройти тот же путь, что и Алонсо в Байере

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Амбициозная задача

Гюндоган: Хочу стать тренером и пройти тот же путь, что и Алонсо в Байере

Getty Images

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о своих планах после завершения карьеры футболиста.

"Хочу стать тренером, который способен сопереживать своим игрокам, но при этом обладает футбольным интеллектом.

Я хотел бы пройти тот же путь, что и Хаби Алонсо в "Байере". Я познакомился с ним в Манчестере, когда он наблюдал за работой Гвардиолы.

Он показался мне очень приятным, искренним человеком, который к тому же дает своей команде четкий план. Я узнаю элементы философии Гвардиолы, но также и его собственные идеи. Это вызывает у меня уважение", - рассказал немец в интервью Der Spiegel.

Напомним, контракт Гюндогана с "Барселоной" рассчитан до следующего лета.
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Хаби Алонсо Илкай Гюндоган тренер
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Источник:
Spiegel
Опубликовал: Александр Бураков
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