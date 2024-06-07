Легенда Барселоны Месси: Реал - лучшая команда мира

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о лучшей команде мира на сегодняшний день.

"Лучшая команда - это "Реал Мадрид". Это действующий чемпион Лиги чемпионов. Если речь идёт о результатах, то это "Реал". Если судить по игре, то это "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Думаю, любая команда Гвардиолы является особенной из-за того, как Пеп работает, тренирует, и какой футбол прививает", - приводит слова аргентинца Infobae.