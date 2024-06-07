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Легенда Барселоны Месси: Реал - лучшая команда мира

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Лео отметил ещё один клуб

Легенда Барселоны Месси: Реал - лучшая команда мира

Getty Images/Global images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о лучшей команде мира на сегодняшний день.

"Лучшая команда - это "Реал Мадрид". Это действующий чемпион Лиги чемпионов. Если речь идёт о результатах, то это "Реал". Если судить по игре, то это "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.

Думаю, любая команда Гвардиолы является особенной из-за того, как Пеп работает, тренирует, и какой футбол прививает", - приводит слова аргентинца Infobae.

Напомним, с 2000 по 2021 год Месси выступал в составе каталонской "Барселоны".

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Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Infobae
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.06.2024 в 14:49
Так є потенціал, а є його реалізація! І Пеп створив чудову команду утім здебільшого для чемпіонатів, коли кожен матч важливий, проте окремі програши не ставлять на команді хрест А от налаштовувати МС на битву на виліт, коли головне не гарно зіграти, а "тупо здобути результат", у Гвардіоли не завжди виходить Тут попереду РМ... Так іноді за допомогою представників Феміди, але вперто досягає результату.
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0
2
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Комментарии 2
avatar
Spokoyno (Київ)
07.06.2024 в 14:49
Так є потенціал, а є його реалізація! І Пеп створив чудову команду утім здебільшого для чемпіонатів, коли кожен матч важливий, проте окремі програши не ставлять на команді хрест А от налаштовувати МС на битву на виліт, коли головне не гарно зіграти, а "тупо здобути результат", у Гвардіоли не завжди виходить Тут попереду РМ... Так іноді за допомогою представників Феміди, але вперто досягає результату.
Ответить
0
2
Algrab (Костопiль)
07.06.2024 в 14:58
Монреальський Оленьтепер точно розірве гамівну сорочку...
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