ТМ. Англия – Исландия 0:1. Львы сломали зубы об исландский айсберг

Второй матч в рамках подготовки англичан к предстоящему чемпионату Европы получился неудачным. Так, в понедельник сборная трех львов обыграла Боснию и Герцеговину, вот только сделали они это с огромными проблемами и лишь во втором тайме. На этот раз у было противостояние с Исландией, которая не смогла отобраться на будущее Евро и просто заехала на "Уэмбли", чтобы испытать свои силы.

В стартовом составе Саутгейт снова выдал своеобразный микс из основных и запасных футболистов. В атаке появился Харри Кейн, ему помогали Фоден, Гордон и Палмер. В центре поля был молодой Кобби Мейну, в обороне Марк Гейи вместе со Стоунзом, а на воротах не Пикфорд, а неожиданно для всех Аарон Рамсдейл.

Подобные кадровые решения от наставника сборной Англии получились не очень удачными, а поскольку соперник, как и в прошлом матче Босния, собирался сидеть низким блоком, то задача усложнялась. Хозяева поля никогда не славились умением проходить подобные защитные фортификации. Класса исландцам не хватает, а вот с дисциплиной все очень в порядке.

Начался матч максимально ожидаемо: давление и контроль со стороны ребят Саутгейта и сплошная оборона от исландцев. Вот только после нескольких слабых попыток, англичане пропустили контратаку, во время которой Торстейнссон принял мяч, сместился ближе к штрафной площадке и пробил в ближний угол и стиле Килиана Мбаппе. Удар получился неплохим, однако Рамсдейл все равно показал, почему он не является первым номером в сборной. Подобные мячи нужно отбивать, абсолютно потерял чувство ворот Аарон, с реакцией получилось также плохо. И это один удар и один гол.

До конца тайма мы продолжили наблюдать потуги хозяев поля сравнять счет. В основном они задействовали фланги, поскольку они были относительно свободны по сравнению с центром. И один раз разорвать оборонительные редуты получилось благодаря гениальности Коула Палмера, который отдал классный заброс на забегание Кейна. Наверное, если бы у Кейна было еще 10 таких моментов, он забил бы все 10, но не на этот раз. Вот так нападающий "Баварии" украл ассист у Палмера.

Великолепный момент, который не нашел логического продолжения и не стал каким-то импульсом. В начале второго тайма команда трех львов вновь полетела в достаточно острые атаки, были свои моменты у Палмера и Гордона, но без откровений. После этого Саутгейт решил делать замены. Все в атаку и выходы Сака вместе с Тоуни выглядели логичными, вот только оказались малоэффективными. К слову, заменили и Джона Стоунза, который в первом тайме имел подозрение на повреждение после одного из эпизодов. Подобная потеря накануне Евро была бы очень болезненной. А потом у Марк Гейи было подозрение на травму, подобное точно заставило главного тренера хозяев взяться за сердце.

Но вроде бы все обошлось, а что же в итоге по финальным потугам все же хотя бы сравнять счет? Ничего. Безыдейно, вяло и без скоростей. Этой команде не хватает как сыгранности и тренерских наработок, так и элементарного класса. И это действительно один из фаворитов Евро-2024? Возможно, Саутгейт и его команда решили обмануть весь мир перед главным турниром, иначе в Германию не стоит и лететь.

А что касается команды Оге Гарейде, то это был высший класс дисциплинированного футбола, в котором даже было место для контратак. Например, как вам статистика по ударам в створ ворот? 4:1 в пользу исландцев. Вот настолько все плохо у Англии. Но и порцию комплиментов Гарейде и его джентльмены должны получить.

Товарищеский матч

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Англия — Исландия 0:1

Гол: Торстейнссон (12)

Англия: Рамсдейл — Уокер (Александер-Арнолд, 65), Стоунз (Конса, 46), Гейи, Триппьер (Гомес, 65) — Мейну, Райс — Палмер (Эзе, 77), Фоден, Гордон (Сака, 65) — Кейн (Тоуни, 65)

Исландия: Вальдимарссон — Бьяркассон, Гретарссон, Ингасон, Финнссон — Траустасон, Гудмундссон (Сигурдссон, 84), Гаральдссон (Йоханнессон, 84) — Торстейнссон (Фридрикссон, 90+4), Гудьйонсен, Андерсон (Тордарсон, 64)

Предупреждения: Ингасон (45+1), Гаральдссон (79), Финнссон (81)