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ТМ. Германия - Греция 2:1. Вначале старая плохая Германия, затем - старая-добрая

Общие новости

Камбек с помощью гола в концовке

ТМ. Германия - Греция 2:1. Вначале старая плохая Германия, затем - старая-добрая

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Международный товарищеский матч

Менхенгладбах. "Боруссия-Парк"

Германия - Греция 2:1

Голы: Хавертц 56, Гросс 89 - Масурас 34

Германия: Нойер, Киммих (Хенрихс 69), Та, Рюдигер (Шлоттербек 69), Миттельштедт (Раум 46), Андрих (Гросс 69), Кроос, Мусиала, Гюндоган (Фюрих 69), Виртц (Сане 46), Хавертц

Греция: Влаходимос (Атанасиадис 79), Рота, Мавропанос, Хацидиакос, Яннулис, Сиопис, Бакасетас (Бухалакис 67), Манталос (Курбелис 79), Масурас (Дувикас 68), Иоаннидис (Павлидис 10), Цолис

Предупреждения: Яннулис 80

Главный арбитр: Хосе Мунуэра (Испания)

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