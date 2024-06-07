ТМ. Германия - Греция 2:1. Вначале старая плохая Германия, затем - старая-добрая
Камбек с помощью гола в концовке
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Международный товарищеский матч Менхенгладбах. "Боруссия-Парк" Германия - Греция 2:1 Голы: Хавертц 56, Гросс 89 - Масурас 34 Германия: Нойер, Киммих (Хенрихс 69), Та, Рюдигер (Шлоттербек 69), Миттельштедт (Раум 46), Андрих (Гросс 69), Кроос, Мусиала, Гюндоган (Фюрих 69), Виртц (Сане 46), Хавертц Греция: Влаходимос (Атанасиадис 79), Рота, Мавропанос, Хацидиакос, Яннулис, Сиопис, Бакасетас (Бухалакис 67), Манталос (Курбелис 79), Масурас (Дувикас 68), Иоаннидис (Павлидис 10), Цолис Предупреждения: Яннулис 80 Главный арбитр: Хосе Мунуэра (Испания)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Польша - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Сабо: Лобановский сам себя уничтожил. В Кувейте он каждый день пил
- Откажутся от кондиционеров. Шмыгаль дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии
- Кривбасс определился с домашними стадионами на еврокубки
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн