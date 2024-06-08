Швейцария – Австрия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2024
Участники Евро-2024 сойдутся в товарищеском противостояни
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Международный товарищеский матч
8 июня, 19:00. "АФГ Арена" (Сенкт-Галлен)
Главный арбитр: Мария Капути (Италия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 5
Нередко футбольные сборные выбирают себе у спарринг-партнеров географических соседей. Швейцария и Австрия исключением не стали: очным поединком они продолжат подготовку к Евро. По одному товарищескому матчу коллективы уже сыграли. Это противостояние станет заключительным перед официальным этапом лета.
Новости Швейцарии
Подопечные Якина начали июньский цикл матчей с не слишком сильным соперником. Да, Эстония выиграла свою группу в Лиге наций, участвовала в плей-офф отбора на ЧЕ, однако все же эстонцы находятся на 123 месте рейтинга FIFA. Результат в поединке 4 июня был закономерен: швейцарцы победили со счетом 4:0
В общем, после поражения в 1/8 финала на ЧМ-2022 швейцарцы проиграли лишь однажды: Румынии в финальном матче отбора на Евро. Да, тогда "нати" уже гарантировали себе путевку на континентальное первенство, однако все же в итоге уступили первое место в то время будущему конкуренту сборной Украины на ЧЕ-2024. Румыния опередила вторую Швейцарию на пять очков.
Кадры хозяев
Хотя и едва ли не основных звезд Зоммера и Кобеля не было в заявке на предыдущем матче, на Евро они все-таки поедут. У Якина, как у Реброва, приятная головная боль по вратарскому вопросу. Тем более что есть еще голкипер "Лорьяна" Мвого. Кроме них еще полевые игроки Аканджи, Джака, Фройлер, Шакири, Эльведе и другие. Представителей из команд пятерки топовых чемпионатов достаточно много.
Новости Австрии
У австрийцев прошлый соперник был более серьезным с футбольной (потому что по другим есть большие вопросы) точки зрения. Команда Рангника встречалась с еще одним участником Евро-2024 – сборной Сербии. Уже третий матч матч Австрия проводит невероятный старт. На этот раз команда отметилась голами на 10 и 13 минуте, после чего пусть с усилиями, но смогла одержать победу со счетом 2:1.
Это была пятая победа австрийцев. Серия тянется еще с отбора. В нем команда Рангника заняла второе место, уступив еще одному сопернику сборной Украины на Евро-2024 Бельгии. Именно от бельгийцев Австрия и потерпела единственное поражение за весь этап квалификации. В итоге она также заняла второе место в группе.
Кадры гостей
У австрийцев вопрос голкипера более простой: три вратаря, которые поедут на Евро, явно звезд с неба не хватают: Гедль, Линднер, Пентц. Все вместе по данным Transfermarkt стоят меньше, чем 35-летний Зоммер (3,8 млн. евро против 5). В поле больше интересных персонажей. Это и финалист ЛЧ Забитцер, и представители других команд с топовых чемпионатов Арнаутович, Грегорич, Баумгартнер, Лаймер и другие.
Последние пять матчей Швейцарии и Австрии
Последние пять встреч хозяев
- 04.06.24. Швейцария – Эстония 4:0 (ТМ)
- 26.03.24. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)
- 23.03.24. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)
- 21.11.23. Румыния – Швейцария 1:0 (Отбор на Евро-2024)
- 18.11.23. Швейцария – Косово 1:1 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять встреч гостей
- 04.06.24. Австрия – Сербия 2:1 (ТМ)
- 26.03.24. Австрия – Турция 6:1 (ТМ)
- 23.03.24. Словакия – Австрия 0:2 (ТМ)
- 21.11.23. Австрия – Германия 2:0 (ТМ)
- 16.11.23. Эстония – Австрия 0:2 (Отбор на Евро-2024)
Последние пять личных встреч между командами
17.11.15. Австрия – Швейцария 1:2 (ТМ)
11.08.10. Австрия – Швейцария 0:1 (ТМ)
13.10.07. Швейцария – Австрия 3:1 (ТМ)
11.10.06. Австрия – Швейцария 2:1 (ТМ)
21.08.02. Швейцария – Австрия 3:2 (ТМ)
Ставки и коэффициенты на матч Швейцария – Австрия
Прогноз матча Швейцария – Австрия от UA-Football
С 1954 года эти команды не играли друг против друга в официальных поединках – с тех пор только товарищеские противостояния. Но даже географическая близость не сводит их часто в матчах. Последний раз коллективы встречались еще в 2015 году: тогда победила Швейцария. С этого времени продолжают выступать за свои сборные Забитцер, Арнаутович, Зоммер и Шакири. На этот раз австрийцы имеют более слаженную команду, несмотря на преимущество у швейцарцев в звездности. Это дает баланс этому противостоянию. Прогноз: ничья.
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