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Швейцария – Австрия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2024

Общие новости

Участники Евро-2024 сойдутся в товарищеском противостояни

Швейцария – Австрия. Анонс и прогноз товарищеского матча на 08.06.2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный товарищеский матч

8 июня, 19:00. "АФГ Арена" (Сенкт-Галлен)

Главный арбитр: Мария Капути (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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Трансляція матчу Швейцарія - Австрія
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Нередко футбольные сборные выбирают себе у спарринг-партнеров географических соседей. Швейцария и Австрия исключением не стали: очным поединком они продолжат подготовку к Евро. По одному товарищескому матчу коллективы уже сыграли. Это противостояние станет заключительным перед официальным этапом лета.

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Новости Швейцарии

Подопечные Якина начали июньский цикл матчей с не слишком сильным соперником. Да, Эстония выиграла свою группу в Лиге наций, участвовала в плей-офф отбора на ЧЕ, однако все же эстонцы находятся на 123 месте рейтинга FIFA. Результат в поединке 4 июня был закономерен: швейцарцы победили со счетом 4:0

В общем, после поражения в 1/8 финала на ЧМ-2022 швейцарцы проиграли лишь однажды: Румынии в финальном матче отбора на Евро. Да, тогда "нати" уже гарантировали себе путевку на континентальное первенство, однако все же в итоге уступили первое место в то время будущему конкуренту сборной Украины на ЧЕ-2024. Румыния опередила вторую Швейцарию на пять очков.

Кадры хозяев

Хотя и едва ли не основных звезд Зоммера и Кобеля не было в заявке на предыдущем матче, на Евро они все-таки поедут. У Якина, как у Реброва, приятная головная боль по вратарскому вопросу. Тем более что есть еще голкипер "Лорьяна" Мвого. Кроме них еще полевые игроки Аканджи, Джака, Фройлер, Шакири, Эльведе и другие. Представителей из команд пятерки топовых чемпионатов достаточно много.

Новости Австрии

У австрийцев прошлый соперник был более серьезным с футбольной (потому что по другим есть большие вопросы) точки зрения. Команда Рангника встречалась с еще одним участником Евро-2024 – сборной Сербии. Уже третий матч матч Австрия проводит невероятный старт. На этот раз команда отметилась голами на 10 и 13 минуте, после чего пусть с усилиями, но смогла одержать победу со счетом 2:1.

Это была пятая победа австрийцев. Серия тянется еще с отбора. В нем команда Рангника заняла второе место, уступив еще одному сопернику сборной Украины на Евро-2024 Бельгии. Именно от бельгийцев Австрия и потерпела единственное поражение за весь этап квалификации. В итоге она также заняла второе место в группе.

Кадры гостей

У австрийцев вопрос голкипера более простой: три вратаря, которые поедут на Евро, явно звезд с неба не хватают: Гедль, Линднер, Пентц. Все вместе по данным Transfermarkt стоят меньше, чем 35-летний Зоммер (3,8 млн. евро против 5). В поле больше интересных персонажей. Это и финалист ЛЧ Забитцер, и представители других команд с топовых чемпионатов Арнаутович, Грегорич, Баумгартнер, Лаймер и другие.

Последние пять матчей Швейцарии и Австрии

Последние пять встреч хозяев

  • 04.06.24. Швейцария – Эстония 4:0 (ТМ)
  • 26.03.24. Ирландия – Швейцария 0:1 (ТМ)
  • 23.03.24. Дания – Швейцария 0:0 (ТМ)
  • 21.11.23. Румыния – Швейцария 1:0 (Отбор на Евро-2024)
  • 18.11.23. Швейцария – Косово 1:1 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

  • 04.06.24. Австрия – Сербия 2:1 (ТМ)
  • 26.03.24. Австрия – Турция 6:1 (ТМ)
  • 23.03.24. Словакия – Австрия 0:2 (ТМ)
  • 21.11.23. Австрия – Германия 2:0 (ТМ)
  • 16.11.23. Эстония – Австрия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между командами

17.11.15. Австрия – Швейцария 1:2 (ТМ)

11.08.10. Австрия – Швейцария 0:1 (ТМ)

13.10.07. Швейцария – Австрия 3:1 (ТМ)

11.10.06. Австрия – Швейцария 2:1 (ТМ)

21.08.02. Швейцария – Австрия 3:2 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Швейцария – Австрия

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2.26
3.35
3.45
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Прогноз матча Швейцария – Австрия от UA-Football

С 1954 года эти команды не играли друг против друга в официальных поединках – с тех пор только товарищеские противостояния. Но даже географическая близость не сводит их часто в матчах. Последний раз коллективы встречались еще в 2015 году: тогда победила Швейцария. С этого времени продолжают выступать за свои сборные Забитцер, Арнаутович, Зоммер и Шакири. На этот раз австрийцы имеют более слаженную команду, несмотря на преимущество у швейцарцев в звездности. Это дает баланс этому противостоянию. Прогноз: ничья.

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