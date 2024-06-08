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Следим за соперником Украины. Румыния – Лихтенштейн 0:0. Обзор матча

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Вторые подряд "нули" от подопечных Иорданеску

Следим за соперником Украины. Румыния – Лихтенштейн 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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17 июня сборная Украины начнет свой путь на Евро с матча против команды Румынии. Подопечные Иорданеску провели свой второй товарищеский поединок в июне и снова матч завершился со счетом 0:0. На этот раз, несмотря на 35 ударов, румыны не забили в ворота скромного Лихтенштейна в домашнем матче. Следующий поединок "трехцветные" сыграют уже на Евро.

Румыния – Лихтенштейн 0:0

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