Следим за соперником Украины. Румыния – Лихтенштейн 0:0. Обзор матча
Вторые подряд "нули" от подопечных Иорданеску
Getty Images/Global Images Ukraine
17 июня сборная Украины начнет свой путь на Евро с матча против команды Румынии. Подопечные Иорданеску провели свой второй товарищеский поединок в июне и снова матч завершился со счетом 0:0. На этот раз, несмотря на 35 ударов, румыны не забили в ворота скромного Лихтенштейна в домашнем матче. Следующий поединок "трехцветные" сыграют уже на Евро.
Румыния – Лихтенштейн 0:0
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