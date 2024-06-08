Следим за соперником Украины. Румыния – Лихтенштейн 0:0. Обзор матча

17 июня сборная Украины начнет свой путь на Евро с матча против команды Румынии. Подопечные Иорданеску провели свой второй товарищеский поединок в июне и снова матч завершился со счетом 0:0. На этот раз, несмотря на 35 ударов, румыны не забили в ворота скромного Лихтенштейна в домашнем матче. Следующий поединок "трехцветные" сыграют уже на Евро.

Румыния – Лихтенштейн 0:0