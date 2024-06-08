Не идёт без Магуайра? Англия – Исландия 0:1. Видео гола и обзор матча
Саутгейт применил ротацию
Getty Images/Global Images Ukraine
Англичан считают фаворитами грядущего Евро, а вот Исландия думает по-другому. Пусть и это был товарищеский матч, однако проиграть на Уэмбли за несколько дней до старта ЧЕ – не лучший план подготовки к континентальному первенству. Все решил один гол на 12 минуте от бывшего полузащитника дубля "Фулхэма" Йона Торстейнссона. Ударно вернулся в Лондон.
Англия – Исландия 0:1
Гол: Торстейнссон 12
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
- Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн