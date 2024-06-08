Не идёт без Магуайра? Англия – Исландия 0:1. Видео гола и обзор матча

Англичан считают фаворитами грядущего Евро, а вот Исландия думает по-другому. Пусть и это был товарищеский матч, однако проиграть на Уэмбли за несколько дней до старта ЧЕ – не лучший план подготовки к континентальному первенству. Все решил один гол на 12 минуте от бывшего полузащитника дубля "Фулхэма" Йона Торстейнссона. Ударно вернулся в Лондон.

Англия – Исландия 0:1

Гол: Торстейнссон 12