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Не идёт без Магуайра? Англия – Исландия 0:1. Видео гола и обзор матча

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Саутгейт применил ротацию

Не идёт без Магуайра? Англия – Исландия 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Англичан считают фаворитами грядущего Евро, а вот Исландия думает по-другому. Пусть и это был товарищеский матч, однако проиграть на Уэмбли за несколько дней до старта ЧЕ – не лучший план подготовки к континентальному первенству. Все решил один гол на 12 минуте от бывшего полузащитника дубля "Фулхэма" Йона Торстейнссона. Ударно вернулся в Лондон.

Англия – Исландия 0:1

Гол: Торстейнссон 12

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