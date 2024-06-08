  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Тренер сборной Польши: Украинская команда нас немного поломала

Общие новости

Восемь травм за один матч – это очень много

Тренер сборной Польши: Украинская команда нас немного поломала

pzpn.pl

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал победу над командой Украины (3:1).

“Сам матч начался для нас неплохо, если не считать травмы Милика, из-за которой он, к сожалению, пропустит Евро-2024.

Мы забили три мяча, но затем потеряли контроль. Украинская команда нас немного поломала, но мы ответили хорошо. После перерыва у нас снова были возможности забить, но нам это не удалось. Впрочем, мы хорошо реагировали на выпады соперника и видели, что нужно улучшить”, – сказал Пробеж.

Читайте такжеВместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча

Напомним, что после этого поединка сразу у восьми футболистов сборной Польши зафиксировали повреждения. Среди них Аркадиуш Милик надолго попал в лазарет и пропустит Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
Не идёт без Магуайра? Англия – Исландия 0:1. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Следим за соперником Украины. Румыния – Лихтенштейн 0:0. Обзор матча
yellow-arrow
Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
Украина Польша
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 16:46
Мало. За блокаду трас ще більше треба ломати прорашистських пшеків
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 16:46
Мало. За блокаду трас ще більше треба ломати прорашистських пшеків
Ответить
0
1
Vantala (Kharkiv)
08.06.2024 в 16:57
Знайшов ворогів. Росіян іди ламай, даун.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости