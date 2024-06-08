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КМ. Словения - Болгария 1:1. Гости подготовили хозяев к Евро

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Равная игра

КМ. Словения - Болгария 1:1. Гости подготовили хозяев к Евро

фото - twitter.com/nzs_si/

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В Любляне прошел товарищеский матч между Словенией и Болгарией. Команды обменялись быстрыми голами на старте встречи, а потом лишь меняли игроков. Ничья 1:1 при равной игре.

В отличие от Болгарии, их сегодняшние соперники готовятся к Евро-2024. Словенцы будут играть в одной группе с Англией, Данией и Сербией.

Контрольный матч

08.06.2024. "Стадион Стожице" (Любляна)

Словения - Болгария 1:1

Словения: Облак, Корничник, Брекало, Бийол, Янжа (Балковец 72), Хорват (Жугель 46), Гнезда Черин (Горенц Станкович 82), Елсник, Шпорар (Иличич 61), Млакар (Ловрич 61), Шешко (Целар 72)

Болгария: Вуцов, Петров, Антов (Илиев 61), Петков (Атанасов 46), Петров, Томбак, Крастев, Костадинов (Юсейн 61), Десподов (Кирилов 78), Г. Минчев (Колев 61), М. Минчев (Лясков 82)

Голы: Шпорар 14 - Десподов (пен) 4

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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