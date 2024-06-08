КМ. Словения - Болгария 1:1. Гости подготовили хозяев к Евро
Равная игра
фото - twitter.com/nzs_si/
В Любляне прошел товарищеский матч между Словенией и Болгарией. Команды обменялись быстрыми голами на старте встречи, а потом лишь меняли игроков. Ничья 1:1 при равной игре.
В отличие от Болгарии, их сегодняшние соперники готовятся к Евро-2024. Словенцы будут играть в одной группе с Англией, Данией и Сербией.
Контрольный матч
08.06.2024. "Стадион Стожице" (Любляна)
Словения - Болгария 1:1
Словения: Облак, Корничник, Брекало, Бийол, Янжа (Балковец 72), Хорват (Жугель 46), Гнезда Черин (Горенц Станкович 82), Елсник, Шпорар (Иличич 61), Млакар (Ловрич 61), Шешко (Целар 72)
Болгария: Вуцов, Петров, Антов (Илиев 61), Петков (Атанасов 46), Петров, Томбак, Крастев, Костадинов (Юсейн 61), Десподов (Кирилов 78), Г. Минчев (Колев 61), М. Минчев (Лясков 82)
Голы: Шпорар 14 - Десподов (пен) 4
#SVNBGR | 1:1 | ⏹ Konec tekme v Stožicah! ????????????— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 8, 2024
Za Slovenijo je v prvem polčasu zadel Šporar.#SrceBije ???????? pic.twitter.com/6UmHPq6dAv
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