Будет судить украинский рефери. Молдова - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
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Фото: protathlima.cyprustimes.com//Автор - невідомий
Сегодня, 8-го июня, товарищеский матч сыграют сборные Молдовы и Кипра. Отметим, что главным арбитром в поединке будет украинец Денис Шурман. Обе страны участия в Евро-2024 принимать не будут, поэтому проводят только тренировочные сборы.
Напомним, что 11-го июня Молдова будет играть контрольный матч с Украиной. Это будет последняя подготовительная игра украинцев перед выездом на Евро в Германию.
Матч между Молдовой и Кипром начнется в 19:00. Онлайн-трансляция будет доступна на MEGOGO Футбол 8.
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион "Зимбру" (Кишинев)
Молдова 18:00 Кипр
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8
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