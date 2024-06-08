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Будет судить украинский рефери. Молдова - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

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Будет судить украинский рефери. Молдова - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: protathlima.cyprustimes.com//Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 8-го июня, товарищеский матч сыграют сборные Молдовы и Кипра. Отметим, что главным арбитром в поединке будет украинец Денис Шурман. Обе страны участия в Евро-2024 принимать не будут, поэтому проводят только тренировочные сборы.

Напомним, что 11-го июня Молдова будет играть контрольный матч с Украиной. Это будет последняя подготовительная игра украинцев перед выездом на Евро в Германию.

Матч между Молдовой и Кипром начнется в 19:00. Онлайн-трансляция будет доступна на MEGOGO Футбол 8.

Контрольный матч

08.06.2024. Стадион "Зимбру" (Кишинев)

Молдова 18:00 Кипр

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 8

Трансляция матча
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Трансляція матчу Молдова - Кіпр
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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