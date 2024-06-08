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ТМ. Португалия - Хорватия 1:2. Кто у кого был в гостях?

Общие новости
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Португальцам есть куда прибавлять

ТМ. Португалия - Хорватия 1:2. Кто у кого был в гостях?

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Долго ждать первого гола после объявления стартового свистка болельщикам не пришлось. Сумбур в штрафной португальцев закончился назначенным пенальти - Витинья по неосторожности вместо мяча зарядил по ногам Ковачича. Патрисиу направление удара Модрича с одиннадцатиметрового угадал, но всё же дотянуться до мяча не смог.

После быстрого пропущенного гола Португалия ожидаемо побежала отыгрываться, но в ответ на эти усилия получала больше контратак, нежели создавала моменты. Особенно проседал у хозяев правый фланг - отлично к атакам подключался Гвардиол. Латераль "Манчестер Сити" и сам успел в первом тайме нанести пару опасных ударов, а также выполнил классный прострел на Крамарича. От второго гола "европейских бразильцев" спасла отличная реакция Диогу Кошты и чудовищных промах Будимира с добивания.

В целом, первый тайм прошёл при явном преимуществе хорватов. Создавалось ощущение, что одна команда вышла на легке провести рядовой товарищеский матч, а другая - на полноценный поединок в рамках Евро.

В перерыве Мартинес провёл сразу четыре замены. Результат ждать себя не заставил. Семеду отлично прорвался по флангу после разрезающей передачи Бернарду Силвы, вошёл в штрафную и выдал ассист на Жоту, отправившего мяч в сетку ворот.

Потихоньку игра переходила под контроль Португалии, но уже через несколько минут хорваты вновь вышли вперёд. Пашалич с разворота нанёс пушечный удар, Кошта отбил мяч в перекладину, он земли отскочил на Будимира, и в этот раз центрфорвард уже был точен.

С 65-й минуты португальцы стали зарабатывать много угловых. И раз за разом они заканчивались опасностью у ворот Хорватии. Неприятные для Ливаковича удары наносились и с дальнего расстояния. Тем не менее, кое-как гостям удалось сдержать натиск, и даже самим провести блестящую контратаку. Оставил хозяев в игре очередной мастерский сейв Кошты.

В концовке команды обменялись по ещё одному моменту в компенсированное время, но голкиперы были сегодня почти непробиваемы. Однозначно лучшие футболисты матча у обеих сборных.

Стоит отметить, что так и не состоялся долгожданный многими выход на поле главной звезды португальцев - Криштиану Роналду. Судя по всему, Мартинес решил дать форварду ещё несколько дней отдыха и выпустить его уже на следующий товарищеский матч против Ирландии.

ТМ. Португалия - Хорватия 1:2. Кто у кого был в гостях? - изображение 1

Для Хорватии эта победа стала первой над Португалией в истории. Точно можно сказать, что с такой игрой коллектив Далича имеет высокие шансы на ещё один далёкий проход на важном турнире.


Контрольный матч

8 июня. 19:45. Лиссабон. "Насьональ"

Португалия - Хорватия 1:2

Голы: Жота 48 - Модрич 8 (пен.), Будимир 56

Португалия: Кошта - Далот (Семеду 46), Диаш, Инасиу, Мендеш (Канселу 46) - Фернандеш (Нету 70), Пальинья, Витинья (Нуньеш 84) - Силва, Рамуш (Жота 46), Феликс (Леао 46)

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Погранчич, Гвардиол - Модрич (Сусич 54), Брозович (Иванушец 75), Ковачич (Влашич 75) - Майер (Пашалич 54), Будимир (Петкович 67), Крамарич (Перишич 54)

Предупреждения: Канселу 77 - Будимир 39, Брозович 58, Гвардиол 90+1

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