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Левандовский: В украинской команде много очень хороших игроков

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Прокомментировал спарринг

Левандовский: В украинской команде много очень хороших игроков

Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский оценил спарринг с Украиной, в котором его команда победила со счетом 3:1.

"В украинской команде много очень хороших игроков, даже если не все они играли в стартовом составе. Думаю, первый гол позволил нам перевести дыхание, почувствовать свободу и уверенность в принятии решений. Приятно, что мы не остановились на достигнутом. Мы понимаем, что матчи сборной всегда важны. Были и недостатки. Мы ищем то, что не сработало так, как ожидалось, чтобы не допустить тех же ошибок на чемпионате Европы. Также радует, что в нескольких сложных ситуациях мы смогли удержать мяч, не потеряли его", - сказал Роберт.

10-го июня Польша будет играть товарищеский матч с Турцией. Украина 11-го июня сыграет с Молдовой.

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Роберт Левандовский Украина Польша
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Источник:
sportowefakty.wp.pl
Опубликовал: Виктор Иванчук
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