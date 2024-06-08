Левандовский: В украинской команде много очень хороших игроков
Прокомментировал спарринг
Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский оценил спарринг с Украиной, в котором его команда победила со счетом 3:1.
"В украинской команде много очень хороших игроков, даже если не все они играли в стартовом составе. Думаю, первый гол позволил нам перевести дыхание, почувствовать свободу и уверенность в принятии решений. Приятно, что мы не остановились на достигнутом. Мы понимаем, что матчи сборной всегда важны. Были и недостатки. Мы ищем то, что не сработало так, как ожидалось, чтобы не допустить тех же ошибок на чемпионате Европы. Также радует, что в нескольких сложных ситуациях мы смогли удержать мяч, не потеряли его", - сказал Роберт.
10-го июня Польша будет играть товарищеский матч с Турцией. Украина 11-го июня сыграет с Молдовой.
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