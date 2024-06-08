Левандовский: В украинской команде много очень хороших игроков

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовский оценил спарринг с Украиной, в котором его команда победила со счетом 3:1.

"В украинской команде много очень хороших игроков, даже если не все они играли в стартовом составе. Думаю, первый гол позволил нам перевести дыхание, почувствовать свободу и уверенность в принятии решений. Приятно, что мы не остановились на достигнутом. Мы понимаем, что матчи сборной всегда важны. Были и недостатки. Мы ищем то, что не сработало так, как ожидалось, чтобы не допустить тех же ошибок на чемпионате Европы. Также радует, что в нескольких сложных ситуациях мы смогли удержать мяч, не потеряли его", - сказал Роберт.