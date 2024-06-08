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Балтийский кубок. Латвия - Литва 0:2. Видео голов и обзор матча

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Первый полуфинал

Балтийский кубок. Латвия - Литва 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Латвія

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В Европе начался Балтийский кубок, в котором принимают участие 4 страны: Литва, Латвия, Эстония и Фарерские острова. Все эти сборные не будут участвовать на Евро-2024.

В первом полуфинале литовцы одолели соседей - сборную Латвии. Все решилось во втором тайме. Голы Кучиса и Должникова выводят Литву в финал товарищеского турнира.

Балтийский кубок

08.06.2024. Стадион "Даугава" (Лиепая)

Латвия - Литва 0:2

Голы: Кучис 49, Должников 71

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Латвия Литва обзор матчей
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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