Балтийский кубок. Латвия - Литва 0:2. Видео голов и обзор матча
Первый полуфинал
Фото: Латвія
В Европе начался Балтийский кубок, в котором принимают участие 4 страны: Литва, Латвия, Эстония и Фарерские острова. Все эти сборные не будут участвовать на Евро-2024.
В первом полуфинале литовцы одолели соседей - сборную Латвии. Все решилось во втором тайме. Голы Кучиса и Должникова выводят Литву в финал товарищеского турнира.
Балтийский кубок
08.06.2024. Стадион "Даугава" (Лиепая)
Латвия - Литва 0:2
Голы: Кучис 49, Должников 71
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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