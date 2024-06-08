КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Вот почему хозяева на Евро, а гости - нет
Заслуженная победа
Фото: пресслужби Угорщини
Сборная Венгрии разгромила сборную Израиля в товарищеском матче (3:0). Как бы гости не пытались что-то противопоставить оппоненту - разница в классе была ощутимой. Венгры имели много опасных моментов, 3 из которых привели к голам. Интересно, что после этого тренер Израиля Бен-Шимон сменил 3-х своих игроков.
Далее Венгрия будет готовиться непосредственно к первому матчу на Евро-2024 против Швейцарии. Израиль еще должен провести товарищескую встречу с Беларусью (11-го июня).
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион "Надьердей" (Дебрецен)
Венгрия - Израиль 3:0
Венгрия: Гулачи, Ланг (Фиола 46), Орбан, Салай, Болла, Надь, Стайлс (Кляйнгайслер 41), Керкез (Надь 78), Шаллай (Газдаг 46), Собослай (Чобот 58), Варга (Адам 58)
Израиль: Глазер, Даса, Гофмайстер (Сафури 30), Шломо, Арад (Нахмиас 30), Групер, Шамир (Гордана 30), Лави, Кинда (Перец 46), Битон (Альтман 90+1), Барибо (Меламед 69)
Голы: Шаллай 11, Варга 19, 22
Предупреждения: Шаллай 32, Кляйнгайслер 60, Адам 90+2 - Гордана 54
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