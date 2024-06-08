ТМ. Молдова в насыщенном на голы спарринге вырывает победу над Кипром
Камбэком на камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 июня, встречались две национальные сборные, которые не примут участия в летнем чемпионате Европы. Команды готовятся к осени, когда начнется Лига наций.
Так вот, в спарринге победила Молдова. Она первой открыла счет, хозяева отличились под занавес первого тайма, но после перерыва гости быстро отыгрались, сравняли и забили еще один гол.
Ближе к экватору второго тайма Молдова восстановила приоритет и вырвала победу. Итоговые 3:2 на табло.
Молдова – Кипр 3:2
Голы: Моцпан (44), Стине (71), Богачук (78) – Шполярич (51), Питтас (53)
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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