ТМ. Молдова в насыщенном на голы спарринге вырывает победу над Кипром

Сегодня, 8 июня, встречались две национальные сборные, которые не примут участия в летнем чемпионате Европы. Команды готовятся к осени, когда начнется Лига наций.

Так вот, в спарринге победила Молдова. Она первой открыла счет, хозяева отличились под занавес первого тайма, но после перерыва гости быстро отыгрались, сравняли и забили еще один гол.

Ближе к экватору второго тайма Молдова восстановила приоритет и вырвала победу. Итоговые 3:2 на табло.

Молдова – Кипр 3:2

Голы: Моцпан (44), Стине (71), Богачук (78) – Шполярич (51), Питтас (53)