КМ. Дания - Норвегия 3:1. Холанд забил, но от поражения не спас
Хотя норвежцы дали бой
Фото: Данія
Скандинавские страны с очень похожими флагами, Дания и Норвегия, провели спарринг. Норвежцы чуть больше владели мячом, но именно хозяева создали больше моментов. Итоговый счет - 3:1 в пользу Дании.
Далее датчане будут готовиться непосредственно к первому матчу Евро-2024 против Словении. Норвегия участия в турнире не будет принимать, и в ближайшее время запланированных товарищеских игр не имеет.
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион "Брондбю" (Брондбю)
Дания - Норвегия 3:1
Дания: Шмайхель, Ба (Мехле 62), Андерсен, Вестергорд, Кристиансен, Гейбьерг, Кристенсен (Кьер 62), Хьюлманд (Делейни 46), Сков Ольсен (Эриксен 62), Дамсгорд (Поульсен 84), Гейлунн (Дольберг 62)
Норвегия: Нюланд, Риерсон (Ганче-Ольсен 75), Аер, Эстигор, Педерсен (Вольфе 46), Эдегор, Берге (Ветлесен 87), Торсбю (Берг 75), Бобб (Ботхейм 87), Нуса (Деннум 46), Холанд
Голы: Гейбьерг 12, Вестергорд 21, Поульсен 90 - Голанд 72
Предупреждения: Гейбьерг 50 - Эстигор 19
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