  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

КМ. Дания - Норвегия 3:1. Холанд забил, но от поражения не спас

Общие новости
Обновлено

Хотя норвежцы дали бой

КМ. Дания - Норвегия 3:1. Холанд забил, но от поражения не спас

Фото: Данія

Новина українською

Скандинавские страны с очень похожими флагами, Дания и Норвегия, провели спарринг. Норвежцы чуть больше владели мячом, но именно хозяева создали больше моментов. Итоговый счет - 3:1 в пользу Дании.

Далее датчане будут готовиться непосредственно к первому матчу Евро-2024 против Словении. Норвегия участия в турнире не будет принимать, и в ближайшее время запланированных товарищеских игр не имеет.

Контрольный матч

08.06.2024. Стадион "Брондбю" (Брондбю)

Дания - Норвегия 3:1

Дания: Шмайхель, Ба (Мехле 62), Андерсен, Вестергорд, Кристиансен, Гейбьерг, Кристенсен (Кьер 62), Хьюлманд (Делейни 46), Сков Ольсен (Эриксен 62), Дамсгорд (Поульсен 84), Гейлунн (Дольберг 62)

Норвегия: Нюланд, Риерсон (Ганче-Ольсен 75), Аер, Эстигор, Педерсен (Вольфе 46), Эдегор, Берге (Ветлесен 87), Торсбю (Берг 75), Бобб (Ботхейм 87), Нуса (Деннум 46), Холанд

Голы: Гейбьерг 12, Вестергорд 21, Поульсен 90 - Голанд 72

Предупреждения: Гейбьерг 50 - Эстигор 19

По теме
yellow-arrow
ТМ. Португалия - Хорватия 1:2. Кто у кого был в гостях?
yellow-arrow
ТМ. Швейцария – Австрия 1:1. Первая ничья за 36 лет
yellow-arrow
КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Вот почему хозяева на Евро, а гости - нет
Дания Норвегия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости