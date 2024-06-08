КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Разница в классе
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Сегодня, 8-го июня, проходит ряд товарищеских матчей между сборными стран. В одном из них Венгрия довольно легко одолела Израиль. Хозяева имели много опасных моментов, 3 из которых оказались голевыми.
Далее Венгрия будет готовиться непосредственно к первому матчу на Евро-2024 против Швейцарии. Израиль еще должен провести товарищескую встречу с Беларусью (11-го июня).
Контрольный матч
08.06.2024. Стадион "Надьердей" (Дебрецен)
Венгрия - Израиль 3:0
Голы: Шаллай 11, Варга 19, 22
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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