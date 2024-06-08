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КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

idahostatejournal.com

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Сегодня, 8-го июня, проходит ряд товарищеских матчей между сборными стран. В одном из них Венгрия довольно легко одолела Израиль. Хозяева имели много опасных моментов, 3 из которых оказались голевыми.

Далее Венгрия будет готовиться непосредственно к первому матчу на Евро-2024 против Швейцарии. Израиль еще должен провести товарищескую встречу с Беларусью (11-го июня).

Контрольный матч

08.06.2024. Стадион "Надьердей" (Дебрецен)

Венгрия - Израиль 3:0

Голы: Шаллай 11, Варга 19, 22

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Венгрия Израиль обзор матчей
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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