КМ. Венгрия - Израиль 3:0. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Сегодня, 8-го июня, проходит ряд товарищеских матчей между сборными стран. В одном из них Венгрия довольно легко одолела Израиль. Хозяева имели много опасных моментов, 3 из которых оказались голевыми.

Далее Венгрия будет готовиться непосредственно к первому матчу на Евро-2024 против Швейцарии. Израиль еще должен провести товарищескую встречу с Беларусью (11-го июня).

Контрольный матч

08.06.2024. Стадион "Надьердей" (Дебрецен)

Венгрия - Израиль 3:0

Голы: Шаллай 11, Варга 19, 22