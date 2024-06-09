17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
Очередной мяч бразильского суперталанта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии в рамках своего подготовительного турне к Копа Америка-2024 победила сборную в Мексику в интересном на события матче.
Победу "Селесао" принес гол Эндрика на 90+6 минуте. 17-летний форвард "Палмейраса", который в июле присоединится к мадридскому "Реалу" ранее в 2024 году уже забивал сборной Англии на "Уэмбли" (1:0) и Испании на "Сантьяго Бернабеу" (3:3).
В этот раз Эндрик забил свой гол после подачи своего будущего одноклубника Винисиуса Жуниора, которого можно было не узнать после смены имиджа. Также за Бразилию в этом матче сыграли одноклубники Артема Довбыка и Виктора Цыганкова по "Жироне" Савиньо и Ян Коуту.
Товарищеский матч. США, Техас, Колледж Стейшн, "Кайл Филд", 85249 зрителей
Мексика – Бразилия 2:3
Голы: Киньйонес 73, Мартинес 90+2 – Перейра 5, Мартинелли 54, Эндрик 90+6
Популярное сейчас
- Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы
- Левченко: Буяльский – это комическая трагедия нашего футбола
- Барселона раздумывает над подписанием экс-нападающего Реала
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО