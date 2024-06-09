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17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой

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Очередной мяч бразильского суперталанта 

17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии в рамках своего подготовительного турне к Копа Америка-2024 победила сборную в Мексику в интересном на события матче.

Победу "Селесао" принес гол Эндрика на 90+6 минуте. 17-летний форвард "Палмейраса", который в июле присоединится к мадридскому "Реалу" ранее в 2024 году уже забивал сборной Англии на "Уэмбли" (1:0) и Испании на "Сантьяго Бернабеу" (3:3).

В этот раз Эндрик забил свой гол после подачи своего будущего одноклубника Винисиуса Жуниора, которого можно было не узнать после смены имиджа. Также за Бразилию в этом матче сыграли одноклубники Артема Довбыка и Виктора Цыганкова по "Жироне" Савиньо и Ян Коуту.

Товарищеский матч. США, Техас, Колледж Стейшн, "Кайл Филд", 85249 зрителей

Мексика – Бразилия 2:3

Голы: Киньйонес 73, Мартинес 90+2 – Перейра 5, Мартинелли 54, Эндрик 90+6

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Бразилия Мексика Винисиус Жуниор Андреас Перрейра Габриель Мартинелли Эндрик
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