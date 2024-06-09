Точного удара Холанда недостаточно. Дания – Норвегия 3:1. Видео голов и обзор матча
Звездный дуэт гостей оформил взятие ворот, но хозяева забили трижды
Твіттер збірної Данії
Лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Голланд отправляется в отпуск. Его национальная сборная провела завершающий матч в сезоне, уступив в гостях участнику Евро-2024 Дании. Сам Холанд оформил гол во втором тайме после передачи Мартина Эдегора. Правда, датчане еще до 21 минуты вели 2:0, а на 90-м точным ударом Поульсена зафиксировали окончательный счет.
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Дания – Норвегия 3:1
Голы: Хейбьерг 12, Вестергорд 21, Поульсен 90 – Холанд 72
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Источник:Megogo
Опубликовал: Максим Кучер
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