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Ибрагимович: 25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я лучший

Общие новости

Уверенности в себе Златану не занимать

Ибрагимович: 25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я лучший

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий ряда европейских клубов и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свою карьеру.

“Хочу сказать молодому поколению: смейте мечтать о великом. Если у вас нет сил мечтать о великом – положитесь на мое путешествие и возьмите силы с него.

Я – живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда ты родом.

25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Многие смеялись. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я самый лучший”, – сказал Ибрагимович.

Отметим, что эти слова бывший игрок сказал после вчерашнего товарищеского матча между Швецией и Сербией (0:3). Тогда прошло прощание с ним на уровне национальной сборной.

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Златан Ибрагимович
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Источник:
aftonbladet
Опубликовал: Максим Кучер
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