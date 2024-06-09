Ибрагимович: 25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я лучший
Уверенности в себе Златану не занимать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий ряда европейских клубов и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свою карьеру.
“Хочу сказать молодому поколению: смейте мечтать о великом. Если у вас нет сил мечтать о великом – положитесь на мое путешествие и возьмите силы с него.
Я – живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда ты родом.
25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Многие смеялись. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я самый лучший”, – сказал Ибрагимович.
Отметим, что эти слова бывший игрок сказал после вчерашнего товарищеского матча между Швецией и Сербией (0:3). Тогда прошло прощание с ним на уровне национальной сборной.
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