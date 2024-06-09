Ибрагимович: 25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я лучший

Бывший нападающий ряда европейских клубов и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свою карьеру.

“Хочу сказать молодому поколению: смейте мечтать о великом. Если у вас нет сил мечтать о великом – положитесь на мое путешествие и возьмите силы с него.

Я – живое доказательство того, что нет ничего невозможного, независимо от того, откуда ты родом.

25 лет назад я сказал, что буду лучшим. Многие смеялись. Через 25 лет я могу стать здесь и сказать, что я самый лучший”, – сказал Ибрагимович.