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Польша – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Стандарты Михала Пробежа против позиционных атак Монтеллы

Польша – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Последний матч для обеих крепких европейских сборных накануне большого турнира. Последняя возможность для каждого из наставников сделать какие-то финальные эксперименты и испытать силы своих команд в матче против хорошего оппонента.

Интересно, смогут ли поляки уже второй раз удивить и после победы над Украиной еще и разобраться с турками?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 10 июня.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Трансляция матча Польша — Турция
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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