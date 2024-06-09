Польша – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Последний матч для обеих крепких европейских сборных накануне большого турнира. Последняя возможность для каждого из наставников сделать какие-то финальные эксперименты и испытать силы своих команд в матче против хорошего оппонента.

Интересно, смогут ли поляки уже второй раз удивить и после победы над Украиной еще и разобраться с турками?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 10 июня.

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