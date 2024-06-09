Польша – Турция. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Стандарты Михала Пробежа против позиционных атак Монтеллы
Getty Images / Global Images Ukraine
Последний матч для обеих крепких европейских сборных накануне большого турнира. Последняя возможность для каждого из наставников сделать какие-то финальные эксперименты и испытать силы своих команд в матче против хорошего оппонента.
Интересно, смогут ли поляки уже второй раз удивить и после победы над Украиной еще и разобраться с турками?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 10 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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