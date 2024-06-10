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Польша – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Общие новости
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Поляки выиграли последние 4 матча подряд

Польша – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Накануне Евро-2024 команда Михала Пробежа набрала великолепную форму и уже давно не знает вкуса поражений. Все это стало возможно после увольнения Фернанду Сантуша, с которым все выглядело как-то обреченно.

Шансов на самом Евро у них не так много, учитывая силу соперников в группе, но дать бой можно и подготовиться к этому прямо сегодня так можно и нужно.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 10 июня.

Международный товарищеский матч

10 июня. 21:45. Варшава. "Народовый"

Главный судья: Венцель Тот (Венгрия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча Польша — Турция
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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