Польша – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Поляки выиграли последние 4 матча подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне Евро-2024 команда Михала Пробежа набрала великолепную форму и уже давно не знает вкуса поражений. Все это стало возможно после увольнения Фернанду Сантуша, с которым все выглядело как-то обреченно.
Шансов на самом Евро у них не так много, учитывая силу соперников в группе, но дать бой можно и подготовиться к этому прямо сегодня так можно и нужно.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 10 июня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Международный товарищеский матч
10 июня. 21:45. Варшава. "Народовый"
Главный судья: Венцель Тот (Венгрия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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