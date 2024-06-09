ТМ. Словакия - Уэльс 4:0. Легко с бандой Кальцоны Украине на Евро не будет

Уже в самом начале поединка было видно, что инициативой на поле владеть будут хозяева. Не то, чтобы между сборными настолько велика разница в классе. Скорее в том, что у Словакии на игру вышел состав оптимальный, а у Уэльса - полурезерв.

Правда, несмотря на наличие преимущества, первый момент подопечные Кальцоны создали уже во второй половине первого тайма. Классная комбинация словаков привела к опасному удару Дуды, но удар хавбека был заблокирован, и ушёл на угловой. После подачи с корнера гол забил Ганцко, но он был отменён из-за офсайда.

А вот забитый мяч Куцки не засчитать уже было невозможно. Юрай застал врасплох голкипера соперника дальним ударом, и открыл счёт в поединке. Сразу после этого прозвучал свисток на перерыв.

Второй тайм Словакия начала с тактики выжидания. Команда особо не форсировала события и спокойно ждала момент, когда в обороне Уэльса появится брешь.

Долго ждать не пришлось. На 56-й минуте прострел Ганцко с левого фланга успешно замкнул Боженик, а уже на 60-й счёт был доведён до разгромного - после удара Хараслина ножницами в сторону ворот пробивал всё тот же Боженик, но помешал центрфорварду оформить дубль Ампаду. Гол был записан именно на защитника Уэльса.

Далее подопечные Кальцоны заметно сбавили темп, и игра успокоилась. Даже при таких раскладах создать опасность в атаке валлийцам не получилось. Уж слишком неравны были силы. Моменты у "драконов" появлялись лишь после стандартов.

Отлично с замены у Словакии вышел Бенеш. На 87-й минуте полузащитник "Гамбурга" неплохо пристрелялся к воротам гостей, но от четвёртого гола спасла отличная реакция Уорда. Но всё же без забитого мяча Ласло не ушёл. В одной из последних атак он эффектным ударом поставил точку в матче.





Контрольный матч

9 июня. 21:45. Трнава (Словакия). "Сити Арена"

Словакия - Уэльс 4:0

Голы: Куцка 45, Боженик 56, Ампаду 60 (автогол), Бенеш 90

Словакия: Дубравка - Пекарик, Вавро (Де Марко 77), Шкриньяр, Ганцко (Оберт 71) - Куцка (Беро 82), Лоботка, Дуда (Бенеш 72) - Шранц (Суслов 72), Боженик (Тупта 77), Хараслин

Уэльс: Ворд - Стивенс, Кабанго, Дасилва - Джеймс (Каллен 71), Шиэн, Ампаду, Джеймс, Броудхед (Кумас 60) - Джонсон (Бернс 62), Мур

Предупреждения: Беро 84 - Мур 80, Джеймс 85