СМИ: Тухель встречался с совладельцем МЮ. Результаты переговоров - клуб и тренер решили не сотрудничать

Журналист Кристиан Фальк сообщил, что Томас Тухель во вторник, 4-го июня, провел встречу с совладельцем "Манчестер Юнайтед" Джимом Рэтклиффом. Тренер поделился планами, если он вдруг станет главным тренером "красных дьяволов".

По информации The Times и инсайдера Фабрицио Романо, после встреч коуч решил оставить руководство в покое и отдохнуть. Боссы "Манчестер Юнайтед" тоже не видят его тренером своей команды.

В ближайшее время англичане должны принять решение относительно будущего нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.