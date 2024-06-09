СМИ: Тухель встречался с совладельцем МЮ. Результаты переговоров - клуб и тренер решили не сотрудничать
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Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Кристиан Фальк сообщил, что Томас Тухель во вторник, 4-го июня, провел встречу с совладельцем "Манчестер Юнайтед" Джимом Рэтклиффом. Тренер поделился планами, если он вдруг станет главным тренером "красных дьяволов".
По информации The Times и инсайдера Фабрицио Романо, после встреч коуч решил оставить руководство в покое и отдохнуть. Боссы "Манчестер Юнайтед" тоже не видят его тренером своей команды.
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В ближайшее время англичане должны принять решение относительно будущего нынешнего главного тренера Эрика тен Хага.
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Источник:thetimes.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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