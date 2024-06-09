Макрон распустил французский парламент
После поражения на выборах в Европарламент
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Президент Франции Эммануэль Макрон распустил французский парламент - Национальное собрание. Решение было принято после поражения его паритии на выборах в Европарламент. Победу одержала пророссийская партия Марин Ле Пен. Об этом пишут издания Le Monde и Politico.
Первый тур внеочередных выборов состоится 30-го июня, второй - 7-го июля.
"Я решил через голосование вернуть вам выбор нашего парламентского будущего", - сказал Макрон в обращении.
Предварительно, на выборах в Европарламент ультраправое Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен набрало около 33% голосов, партия Макрона - 15%, социалисты - 14%.
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