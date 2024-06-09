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Макрон распустил французский парламент

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После поражения на выборах в Европарламент

Макрон распустил французский парламент

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил французский парламент - Национальное собрание. Решение было принято после поражения его паритии на выборах в Европарламент. Победу одержала пророссийская партия Марин Ле Пен. Об этом пишут издания Le Monde и Politico.

Первый тур внеочередных выборов состоится 30-го июня, второй - 7-го июля.

"Я решил через голосование вернуть вам выбор нашего парламентского будущего", - сказал Макрон в обращении.

Предварительно, на выборах в Европарламент ультраправое Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен набрало около 33% голосов, партия Макрона - 15%, социалисты - 14%.

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Франция Эммануэль Макрон
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Источник:
politico.eu
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Fatodeton (Київ-Барселона)
10.06.2024 в 00:44
Обов'язково треба втулити "проросійська":) А ось ліваківське шобло - геть!
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Комментарии 1
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
10.06.2024 в 00:44
Обов'язково треба втулити "проросійська":) А ось ліваківське шобло - геть!
Ответить
0
0

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