Президент Франции Эммануэль Макрон распустил французский парламент - Национальное собрание. Решение было принято после поражения его паритии на выборах в Европарламент. Победу одержала пророссийская партия Марин Ле Пен. Об этом пишут издания Le Monde и Politico.

Первый тур внеочередных выборов состоится 30-го июня, второй - 7-го июля.

"Я решил через голосование вернуть вам выбор нашего парламентского будущего", - сказал Макрон в обращении.

Предварительно, на выборах в Европарламент ультраправое Национальное объединение (RN) Марин Ле Пен набрало около 33% голосов, партия Макрона - 15%, социалисты - 14%.