Лучше, но все еще мало. Италия минимально побеждает Боснию в товарищеском матче

Международный товарищеский матч

Эмполи. "Карло Кастеллани"

Италия - Босния и Герцеговина 1:0

Гол: Фраттези 38

Италия: Доннарумма, Дармиан, Буонджорно, Калафиори, Белланова (Димарко 65), Жоржиньо (Лоренцо Пеллегрини 65), Фаджоли (Кристанте 65), Камбиазо, Фраттези (Фолоруншо 76), Кьеза (Распадори 77), Скамакка (Ретеги 84)

Босния и Герцеговина: Пирич, Ахмедходжич, Муякич (Хаджикадунич 81), Катич (Мухаремович 89), Бичакчич, Шарич (Хусейнбашич 67), Тахирович, Хайрадинович (Бурнич 67), Газибегович, Демирович, Гигович (Шошич 89)

Предупреждение: Хусейнбашич 90+3

Главный арбитр: Хрисовалантис Теули (Кипр)

Перед началом матча Лучано Спаллетти заявил, что Италия должна играть на Евро как Чемпион Европы, с позиции силы. А также - быстро, агрессивно, со сменой тактик и позиций. Слова не новые. Но пока что остаются словами. В последнем подготовительном матче к Чемпионату Европы "Скуадра Адзурра" по-прежнему предстала далекой от игры, которую хочет видеть ее тренер.

Италия перешла сегодня с 4-2-3-1 на 3-4-2-1. И прогресс по сравнению с унылой 0:0 четвертого июня против Турции, несомненно, был заметен. 17 ударов по воротам, шесть - в створ, больше скоростных отрезков, несколько интересных атак. В конце концов, гол. Также четвертый из пяти последних матчей без пропущенных. Однако и такой игры на Евро не хватит.

Там будут команды сильнее Боснии, приехавшей с 18-ю игроками, из них 13-ю с не более девяти матчей за сборную в резюме. Лишь с пятью из 15-ти, принимавших участие в марте в матче плей-офф за выход на Евро против Украины. В том числе без Джеко, Пьянича, Крунича, Колашинаца, Дедича. С Сергеем Барбарезом, проводившим лишь второй матч в своей тренерской карьере.

Уже в дебюте Калафиори подарил мяч Хайрадиновичу. Доннарумма спас. Фраттези и Кьеза ответили, но удар последнего на линии ворот отбил Катич. Фраттези вновь прорвался, но плохое касание мяча позволило Пиричу забрать. Доннарумма отбил из-под перекладины штрафной Газибеговича. Еще одна грубая ошибка в обороне итальянцев, но Хайрадинович пробил в другого защитника.

Гол получился красивым. Кьеза забросил слева в штрафную, Фраттези классно пробил слета под перекладину. Он - лучший бомбардир сборной со своего первого гола в июне 2022-го года - пять из 15-ти.

Второй тайм был менее энергичным. Тем более, что начался дождь. Фраттези вновь пробовал, но выходило неточно. Буонджорно классно забросил на Скамакку, тот классно пробил слета, Пирич классно прыгнул и вытащил из-под перекладины. Скамакка из центра штрафной пробивал слабо. А Доннарумма выскочил на линию штрафной и успел опередить Ахмедходжича.

Боснийцы проиграли шестой матч подряд и десятый из 12-ти последних, лишь дважды победив Лихтенштейн. Такому сопернику нужно было забивать гораздо больше. И не ошибаться так в обороне. Неудивительно, что в Италии после финального свистка никто не радовался, а Спаллетти и вовсе выглядел чернее ночи. Ему есть о чем задуматься за шесть дней до начала Евро.