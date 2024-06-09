  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

КМ. Черногория - Грузия 1:3. Участники Евро могли лучше, но есть что есть

Общие новости
Обновлено

Черногорцы старались как могли

КМ. Черногория - Грузия 1:3. Участники Евро могли лучше, но есть что есть

Фото: Грузія

Новина українською

Товарищеский матч сыграли между собой сборные Черногории и Грузии. В первом тайме грузины были острее у ворот оппонента, поэтому неудивительно, что им удалось дважды отличиться. Во втором тайме черногорцы много атаковали, надеясь переломить ход игры. Но точности в ударах не хватало. Как следствие - лишь 1 забитый гол для хозяев да еще и пропущенный 3-й мяч в конце встречи.

Это был последний подготовительный матч для Грузии перед Евро-2024. 18-го июня команда проведет первую игру на турнире против Турции. Черногория будет ждать Лигу наций, которая состоится осенью.

Контрольный матч

09.06.2024. Стадион Под Горицом (Подгорица)

Черногория - Грузия 1:3

Голы: Йоветич 66 - Китеишвили 10, Микаутадзе 33, Зивзибадзе 84

По теме
yellow-arrow
Лучше, но все еще мало. Италия минимально побеждает Боснию в товарищеском матче
yellow-arrow
Макрон распустил французский парламент
yellow-arrow
ТМ. Словакия - Уэльс 4:0. Легко с бандой Кальцоны Украине на Евро не будет
Грузия Черногория Контрольные матчи товарищеские матчи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости