КМ. Черногория - Грузия 1:3. Участники Евро могли лучше, но есть что есть
Черногорцы старались как могли
Фото: Грузія
Товарищеский матч сыграли между собой сборные Черногории и Грузии. В первом тайме грузины были острее у ворот оппонента, поэтому неудивительно, что им удалось дважды отличиться. Во втором тайме черногорцы много атаковали, надеясь переломить ход игры. Но точности в ударах не хватало. Как следствие - лишь 1 забитый гол для хозяев да еще и пропущенный 3-й мяч в конце встречи.
Это был последний подготовительный матч для Грузии перед Евро-2024. 18-го июня команда проведет первую игру на турнире против Турции. Черногория будет ждать Лигу наций, которая состоится осенью.
Контрольный матч
09.06.2024. Стадион Под Горицом (Подгорица)
Черногория - Грузия 1:3
Голы: Йоветич 66 - Китеишвили 10, Микаутадзе 33, Зивзибадзе 84
Популярное сейчас
- Турецкому каналу пришлось извиняться за грудь болельщицы
- Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО