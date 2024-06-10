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Дешам - после 0:0 с Канадой: Есть и другие команды, у которых были трудные товарищеские матчи

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Судить будут уже по официальным встречам

Дешам - после 0:0 с Канадой: Есть и другие команды, у которых были трудные товарищеские матчи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил результат товарищеского матча против Канады (0:0).

"Была хорошая и напряженная борьба, хорошие моменты в первом тайме, особенно в первые полчаса, потому что конец первого тайма был более трудным.

Важно было распределить игровое время на эти два подготовительных матча. Есть и другие команды, которые собираются выступать на Евро, и у которых были трудные товарищеские матчи.

Мы будем использовать этот матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет в Германии", — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.

Напомним, на Евро-2024 сборная Франции сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Польшей.

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Франция Дидье Дешам Канада
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
10.06.2024 в 09:15
На Макрона 7ад намекает
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
10.06.2024 в 09:15
На Макрона 7ад намекает
Ответить
0
0

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