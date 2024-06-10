Дешам - после 0:0 с Канадой: Есть и другие команды, у которых были трудные товарищеские матчи
Судить будут уже по официальным встречам
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил результат товарищеского матча против Канады (0:0).
"Была хорошая и напряженная борьба, хорошие моменты в первом тайме, особенно в первые полчаса, потому что конец первого тайма был более трудным.
Важно было распределить игровое время на эти два подготовительных матча. Есть и другие команды, которые собираются выступать на Евро, и у которых были трудные товарищеские матчи.
Мы будем использовать этот матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет в Германии", — приводит слова Дешама пресс-служба Федерации футбола Франции.
Напомним, на Евро-2024 сборная Франции сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Польшей.
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